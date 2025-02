Casagrande anuncia investimento de R$ 635 milhões na área da Saúde

10 de fevereiro de 2025

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou nesta segunda-feira (10) o investimento de R$ 635 milhões em novos projetos e investimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) do Espírito Santo nos próximos dois anos.

Está prevista a construção de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além da conclusão de 108 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a aquisição de novas ambulâncias e de veículos de transporte eletivo.

As medidas foram anunciadas na primeira reunião de alinhamento estratégico do Governo do Estado com os prefeitos e gestores municipais da Saúde, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória. Na ocasião, também foi anunciada a instituição do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses como estratégia de enfrentamento e de resposta ao crescente de casos, em especial, de dengue e Oropouche, consideradas epidemias no Espírito Santo.

“Avançamos muito na área da Saúde nos últimos anos. Superamos o antigo cenário de hospitais com corredores lotados de pacientes. Podemos dizer que hoje somos o melhor estado com leitos por paciente. Agora estamos trabalhando para resolver a questão das consultas e cirurgias eletivas. Já avançamos com as teleconsultas. Vamos dar sequência à construção e reforma de unidades de saúde e vamos dar apoio à saúde primária junto com a necessidade dos municípios. Iremos construir Centros de Especialidades Odontológicas e de Atenção Psicossocial”, afirmou o governador Casagrande.

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, falou sobre os investimentos. “Há alguns dias fizemos um encontro semelhante com os gestores municipais na área da Educação e agora é a vez da Saúde. Uma parceria sólida com os municípios que permite melhorar as estruturas de atendimento às pessoas. Os investimentos anunciados para os próximos dois anos são muito robustos. Só é possível fazer isso com o Governo do Estado com as contas em dia, equilibrado, referência em gestão fiscal, para poder investir, colocar recursos nas áreas prioritárias”, destacou.

Entre os anúncios está a construção dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), totalizando o investimento de R$ 350 milhões. Além da construção dos equipamentos, o Estado vai investir também na aquisição de mobiliário. Com essas ações, objetiva-se ampliar o acesso da população aos serviços odontológicos, assim como a cobertura de Saúde Bucal e o reforço da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) capixaba.

Dentro dos novos investimentos previstos também estão a aquisição de veículos de transporte eletivo e de ambulâncias, bem como a conclusão das 108 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Plano Decenal de Atenção Primária à Saúde (Plano Decenal SUS APS+10), pertencentes ao componente de Infraestrutura da rede de Atenção Primária. O início da segunda fase deste componente inclui a construção de novas unidades e a aquisição de mobiliário.

Durante o evento, o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, apresentou aos gestores municipais o cenário de parcerias de investimentos e custeio no ano de 2024, bem como as obras em execução pela Sesa. “Estamos contratando especialidades no volume suficiente para zerar a fila. Sabemos que a fila é dinâmica, vão entrando novos pacientes, mas estamos contratando o suficiente para a demanda deste ano. Temos a condição de Estado e municípios fazerem uma revolução com atendimento especializado muito rápido. Para isso, a telemedicina é um caminho”, pontuou.

A Sesa conta ainda com o apoio dos municípios para a implementação das teleconsultas em todo o Estado. “Nosso objetivo é diminuir o deslocamento dos pacientes, com o fortalecimento das teleconsultas e dos micropolos de Saúde. Peço aos municípios que invistam em salas de teleconsultas com equipamentos para podermos avançar com esse serviço. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas”, disse o secretário.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Toninho da Emater, Denninho Silva e Dr. Bruno Resende; os secretários de Estado, Enio Bergoli (Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca), Maria Emanuela Alves Pedroso (Governo) e Guerino Balestrassi (Recuperação do Rio Doce).

Plano de Ação das Arboviroses e implementação do CICC

Durante o encontro também foi anunciada a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses (CICC – Arbovirose). O Centro tem por finalidade coordenar, de forma integrada e articulada entre a Secretaria da Saúde e demais instituições participantes, as ações de monitoramento, análise epidemiológica e respostas às arboviroses no Espírito Santo.

O secretário Tyago Hoffmann, listou, durante a apresentação, os principais motivos que levaram o Governo do Estado a promoverem esta medida: “Temos o aumento de casos de dengue em nível nacional, além do risco da reintrodução do sorotipo 3 da dengue em nosso Estado. Já estamos com mais casos nestas primeiras semanas de 2025 quando comparado a 2024. Em relação à chikungunya, também o crescimento e quanto ao oropouche, concentramos 95% dos casos no Brasil.”

Coordenado pela Secretaria da Saúde, o CICC contará com a participação da Secretaria da Educação (Sedu); Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag); Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper); Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo; Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC); Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN); Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Espírito Santo; Conselho Estadual de Saúde (CES); Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (COSEMS/ES).

Ainda na apresentação do Plano de Ação das Arboviroses, Hoffmann anunciou as atividades de mobilização marcadas para acontecer ainda este ano, como a participação no Carnaval capixaba e a 1ª Corrida de Mobilização contra a dengue. Na oportunidade, o secretário falou sobre o estudo inédito a ser realizado em parceria com a Seag e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) sobre a Oropouche e sobre as capacitações e ampliação do controle do vetor no Estado.

foto Hélio Filho/Secom