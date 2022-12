Casagrande anuncia novos investimentos para resposta a desastres

Foi anunciado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nesta quarta-feira (28), novos investimentos do Governo do Estado para aumentar a capacidade de resposta das administrações municipais em situações de desastres. São R$ 16 milhões em equipamentos novos para Defesa Civil e para execução de obras em áreas de risco. Casagrande participou ainda da comemoração dos 110 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), que teve a formatura de novos sargentos e homenagem a personalidades.

“Nesta época de chuvas mais intensas, o nosso trabalho é ainda maior. Estamos anunciando novos investimentos em equipamentos para Defesa Civil dos municípios e intervenções em áreas de risco, como obras de contenção, muro de arrimo e drenagem. Isso é para dar condições aos municípios de enfrentar os eventos climáticos e meteorológicos extremos. Além disso, o Governo faz obras de macrodrenagem em várias cidades capixabas. Nos próximos quatro anos, serão R$ 1 bilhão em obras para adaptar os municípios a essas mudanças climáticas”, afirmou o governador.

Os kits de Defesa Civil que serão fornecidos para 50 municípios contém uma caminhonete (Fiat Toro 4×4 movida a diesel), além de um drone. O investimento nesta ação é de R$ 9,87 milhões, com o objetivo de aumentar a capacidade de resposta das administrações municipais durante situações de desastres. Além disso, sete municípios (Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Iconha, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, São José do Calçado e Viana) vão receber um total de R$ 6,35 milhões para obras em áreas de risco, por meio do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil (Funpdec).

“Temos um governador que olha por todos, principalmente nos momentos mais difíceis. Que está sempre preocupado em fornecer um serviço de qualidade a todos os capixabas. O Corpo de Bombeiros está recebendo investimentos históricos. Temos o Centro de Inteligência e Defesa Civil mais avançado do País, além de um novo Centro de Atividades Técnicas, novas viaturas, drones e muita tecnologia. Uma gestão preocupada com o povo, mas também com a dignidade e estrutura das nossas corporações da Segurança Pública”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Marcio Celante.

Casagrande participou da solenidade de comemoração dos 110 anos do Corpo de Bombeiros Militar, realizada no Quartel do Comando-Geral da Corporação, em Vitória. O evento militar marcou a cerimônia de formatura de 28 novos sargentos, além do aperfeiçoamento de 19 sargentos, que agora estão aptos à promoção a subtenente. Também foi realizada a entrega da medalha do “Mérito do Desenvolvimento Operacional” a dez militares e dos prêmios “Amigo do Bombeiro” a 40 agraciados e “Machadinha de Fogo” para 11 escolhidos.

“Além de comemorarmos os 110 anos da nossa Corporação, ainda temos essas diversas entregas que foram realizadas. É um investimento nunca visto antes na história do Corpo de Bombeiros. Isso só é possível quando temos um governante consciente e um Estado organizado. No começo do comando em 2019, falei sobre ambidestria, relacionando-a com inovação e aprimoramento. A organização que consegue fazer isso está mais propensa a ter sucesso e temos isso no Governo do Estado. Por isso estamos sempre em evolução”, pontuou o comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre Cerqueira.