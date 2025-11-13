Casagrande anuncia pagamento de abono para servidores estaduais

today13 de novembro de 2025 remove_red_eye113

O governador Renato Casagrande anunciou, nesta quinta-feira (13), a concessão de um abono salarial para servidores do Poder Executivo Estadual. Profissionais ativos da Rede Estadual de Ensino receberão R$ 2,5 mil, enquanto os demais servidores do Executivo terão direito ao valor de R$ 1,2 mil.

SE INSCREVA NO CANAL DO JORNAL HORA AGHÁ E ATIVE O SININHO

https://www.youtube.com/channel/UCa-h2IsWQB4LGEptlHtTImw

As propostas serão enviadas ao plenário da Assembleia Legislativa por meio de Projetos de Lei. De acordo com o Governo do Estado, o benefício contempla 21.046 profissionais ativos da Educação e 72.689 servidores de outras áreas, incluindo estatutários, celetistas, contratados em designação temporária, aposentados e pensionistas.

O pagamento do abono está previsto para ser efetuado na folha de dezembro deste ano.