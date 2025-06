Casagrande anuncia quase R$ 150 milhões de investimentos em Cariacica

today24 de junho de 2025 remove_red_eye32

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou nesta terça-feira (24), das festividades de aniversário de 135 anos de Cariacica. Foram anunciados quase R$ 150 milhões em novos investimentos no município, além da inauguração de obras de infraestrutura. Ao lado do prefeito Euclério Sampaio e do vice-governador Ricardo Ferraço, Casagrande acompanhou o tradicional desfile cívico-militar na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande.

Durante a agenda foram inauguradas as obras de drenagem e pavimentação no bairro Retiro Saudoso, com investimento de R$ 26 milhões, além da assinatura de ordens de serviço que totalizam R$ 82 milhões em novas obras de infraestrutura. Todas as ações são realizadas por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população cariaciquense.

Na área da Educação, o Governo do Estado está investindo na construção e reforma de unidades escolares, bem como na aquisição de equipamentos tecnológicos para as escolas da rede municipal de ensino. Estão sendo investidos mais de R$ 40 milhões por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes).

“Cariacica passa por uma transformação com a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Há pouco tempo a gente via que Cariacica ficava marginalizada, pois não tinha investimento e hoje é uma cidade que recebe volumes de investimentos grandiosos. É isso que a gente tem que comemorar. Ao mesmo tempo sabemos que temos muitos desafios, mas vamos continuar presente. Com um governo organizado, vamos seguir realizando sonhos”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Durante o evento também foram assinadas dez ordens de serviço para o início de novas obras em diversos bairros do município, totalizando R$ 82 milhões em investimentos. As intervenções incluem drenagem, pavimentação, sinalização viária e construção de muros de contenção, beneficiando cerca de 375 mil moradores.

Outra importante intervenção prevista é a desapropriação de parte de um imóvel localizado na Rua Giovana Pinaffo no bairro Jardim América, vizinho ao Parque Linear “Delegado Osvaldo Viola”. O objetivo é ampliar a área do parque, promovendo mais espaço de lazer e convivência para a população.

Na Educação, o Governo do Estado vai realizar intervenções nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) Morada de Santa Fé, Hilva Sebastiana e Jardim Botânico, além das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Nilton Gomes, Prolar e Maria Guilhermina de Castro. As intervenções visam à ampliação da oferta de vagas e à melhoria do ambiente educacional, com foco na valorização da prática pedagógica e na garantia de infraestrutura adequada para estudantes e educadores.

“É muito gratificante ver e presenciar os resultados surgindo. Nas parcerias firmes que consolidamos com o prefeito Euclério Sampaio, a cidade de Cariacica está melhorando, crescendo e evoluindo. Somos um Governo com DNA municipalista com capacidade de investimento. Gestão equilibrada e contas em dia que permitem investir. O Espírito Santo acaba de ser confirmado como segundo Estado do Brasil em taxa de investimentos a partir de receita própria, praticamente empatado com o primeiro. Isso não acontece por acaso. Somos um time comprometido, liderado pelo governador Renato Casagrande, que tem responsabilidade”, completou o vice-governador Ricardo Ferraço.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES