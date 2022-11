Casagrande autoriza obras nos parques estaduais da Pedra Azul e Cachoeira da Fumaça

Foi assinada na manhã desta quinta (24), pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Ordem de Serviço para obras nos Parques Estaduais da Pedra Azul, em Domingos Martins, e da Cachoeira da Fumaça, em Alegre. Ambos vão receber melhorias em infraestrutura e terão novas sedes. O investimento do Governo do Estado, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), é superior a R$ 7,5 milhões.

O Parque Estadual da Pedra Azul passará a ter uma sede própria, já que atualmente é alugada e fora da área da Unidade de Conservação. Será construído um auditório, estrutura para lanchonete, escritório para a gestão e alojamento para pesquisadores. Além disso, as atuais estruturas do Centro de Atendimento aos Visitantes serão reformadas. O investimento previsto somente na unidade é de R$ 3,81 milhões.

Já no Parque Estadual Cachoeira da Fumaça serão reformadas as atuais estruturas do Centro de Visitantes, do escritório da gestão, da guarita e do portal de entrada. Além disso, os banheiros para visitantes serão reformados e adequados com fraldário, além de contar com acessibilidade. Serão construídos ainda um centro de pesquisa com alojamento, cozinha e sala para triagem, um almoxarifado, garagem, auditório com capacidade para 80 pessoas e espaços para lanchonete e loja. O investimento é de R$ 3,72 milhões.

“São dois parques estaduais importantes, que recebem muitos visitantes e vão ampliar esse número com mais infraestrutura. Assim, vamos também preservar mais o meio ambiente. Neste momento, faço um alerta sobre a ocupação irregular do solo nessas regiões. Se quisermos ser um Estado referência na proteção dos recursos ambientais, nós temos que fazer nossa parte e não deixar tudo com o Governo Federal. Vamos seguir trabalhando forte na educação ambiental e também na fiscalização contra o desmatamento. Os parques são protegidos, mas representam apenas uma pequena parte”, pontuou o governador Casagrande.

O diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza, explica que as obras visam ainda tornar os parques mais sustentáveis e abertos à população. “Além disso, as novas estruturas trarão melhorias nas condições de trabalho dos servidores e para pesquisadores. E o mais importante ainda é ter esses conjuntos de ativos que permitam que as Unidades de Conservação atendam melhor o público, tornando-se ambientalmente melhores, gerando riqueza e valor para o Estado e para as comunidades do entorno”, disse.