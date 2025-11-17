Casagrande dá boas-vindas aos novos professores efetivos

O Governo do Estado recepcionou, na manhã desta segunda-feira (17), no Palácio Anchieta, em Vitória, os primeiros 500 novos professores efetivos da Rede Estadual de Ensino. A cerimônia de boas-vindas marcou o início de uma nova etapa de fortalecimento da Educação Pública capixaba, reunindo os docentes aprovados no concurso público, além do governador Renato Casagrande, gestores da Secretaria da Educação (Sedu), superintendentes regionais e demais convidados.

O edital do concurso ofertou 1.000 vagas para professores efetivos, e a recepção — assim como a nomeação — será realizada em duas etapas. Nesta primeira foram acolhidos 500 profissionais; os outros 500 serão recebidos em breve. A etapa inicial contemplou docentes das disciplinas de Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Química e Sociologia.

A solenidade teve como objetivo integrar os novos profissionais à Rede Estadual, reforçando a importância do trabalho pedagógico e o compromisso coletivo com a aprendizagem dos estudantes. Para muitos dos presentes, o evento simbolizou a realização de um projeto de vida e o início de uma trajetória marcada por impacto social e transformação.

“Gostaria de dar boas-vindas a todos! Estamos fazendo uma transformação na educação do Espírito Santo e tenho certeza de que vamos avançar muito mais com a chegada de vocês. Os desafios de hoje são diferentes daqueles professores da minha época de infância. Mas vocês que estão entrando agora vão ver como estamos estruturados, com novas escolas e com todas as unidades climatizadas até o ano que vem. Hoje temos tecnologia em todas as escolas e, passo a passo, vamos dando cada vez mais condições de trabalho para os profissionais da nossa rede, pois a educação é a grande ferramenta de mudança na vida dos capixabas”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que a chegada dos novos docentes contribui para assegurar equipes completas, qualificadas e alinhadas às demandas de cada território. “Mais do que um ato formal, esta cerimônia simboliza acolhimento, aproximação e reconhecimento. Estamos recebendo professores que irão fortalecer as aprendizagens e consolidar um projeto pedagógico sólido em toda a rede. Em breve, outros 500 docentes também serão recepcionados, completando o ciclo de nomeações previsto no edital”, ressaltou.

A programação contou com momentos culturais e simbólicos, entre eles a apresentação do Coral Villa-Lobos, formado por estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) João Crisóstomo Belesa, de Cariacica. O grupo apresentou um repertório em homenagem ao Mês da Consciência Negra, emocionando o público. Além disso, a ambientação do espaço, a recepção institucional e a entrega de materiais de boas-vindas reforçaram a relevância do trabalho que os novos professores desempenharão no cotidiano das escolas.

