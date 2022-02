Casagrande entrega 25 mil chromebooks para alunos da EJA

O Governo do Estado iniciou a entrega dos 25 mil chromebooks para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com a entrega dessa remessa, o Estado conclui a distribuição de 60 mil equipamentos para estudantes da Rede Estadual, iniciada no ano passado. O ato solene ocorreu na manhã desta segunda-feira (07) na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Mário Gurgel, em Vila Velha, com a presença do governador Renato Casagrande. Na ocasião, foi inaugurada a Sala de Inovação e Experimentação, um espaço voltado ao uso da tecnologia e à inovação.

Ao todo, o Governo do Estado está investindo R$ 144.769.800,00 na distribuição de 60 mil chromebooks para estudantes da Rede Estadual. A ação faz parte da política de ampliação do uso de tecnologia e inovação nos processos educativos das escolas estaduais. Além do corpo discente, o Estado concedeu um benefício de R$ 5 mil aos professores para aquisição de computadores, além de uma ajuda de custo mensal para apoio à contratação do plano de internet.

A “Sala de Inovação e Experimentação” é uma ação da Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com o Google, e visa a possibilitar aos professores e estudantes a imersão no uso de tecnologias e suas metodologias, por meio da investigação, aprendizagem maker e programação com arduino. Para isso, as salas serão equipadas com kits de arduino, impressora 3D, equipamentos de áudio e vídeo, além de internet sem fio (Wi-Fi).

“Estamos aqui completando a entrega dos 60 mil chromebooks para nossos alunos, fazendo uma escola do futuro no presente. Também estamos investindo na criação da ‘Sala de Inovação e Experimentação’. Neste primeiro momento, são duas no Estado, sendo que uma delas está aqui na Escola Mário Gurgel, na Região 5 de Vila Velha. Os alunos e professores poderão usufruir desse espaço. Afinal, a educação é o pilar mais importante do nosso governo”, destacou o governador Casagrande.

De acordo com a Sedu, os professores serão contemplados com formação para elaborarem suas aulas, utilizando estratégias como o ensino híbrido, aprendizagem por projetos, por investigação, aprendizagem maker e programação com arduino. Outra unidade contemplada com a “Sala de Inovação e Experimentação” foi o Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Doutor Agesandro da Costa Pereira, localizado em Vitória.

“Estamos iniciando a semana celebrando duas entregas que farão a diferença para os nossos estudantes. E isso é muito gratificante. Primeiro, a entrega de 25 mil chromebooks dos 60 mil que compramos no ano passado. Esses equipamentos, em específico, são para os alunos da EJA. E segundo, a entrega de uma sala voltada para a prática de inovação e experimentação, aberta para os professores que desejam realizar um trabalho diferenciado, inclusive com o uso desses chromebooks”, explicou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.