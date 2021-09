Casagrande entrega obras e anuncia mais investimentos para Governador Lindenberg

today17 de setembro de 2021 remove_red_eye44

O trabalho do Governo do Estado está transformando a realidade dos moradores de Governador Lindenberg, localizado na região Centro-Oeste. Nesta sexta-feira (17), o governador Renato Casagrande esteve no município para a inauguração de obras e o anúncio de mais investimentos. São realizações nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, habitação e assistência social.

“Estamos realizando importantes entregas e ordens de serviço aqui em Governador Lindenberg. São investimentos em diversas áreas no município. Digo que esses investimentos não são fruto da sorte, mas de muito trabalho do Governo do Estado. Gosto de ver os programas sendo executados e também gosto de entregar obras, pois vemos no rosto das pessoas como aquela ação está mudando a vida delas. Nós, como gestores, temos como missão mudar a vida das pessoas, produzindo ações que impactam de forma positiva”, afirmou o governador.

Casagrande disse ainda que o Governo está ampliando o volume de investimentos nos municípios capixabas. “A cada ano a gente aumenta os investimentos e no ano que vem o melhor está por vir. Só que todo esse investimento somente é possível com planejamento. Conquistamos a Nota A em gestão fiscal no ano de 2012, ainda no meu primeiro mandato, e a mantivemos até hoje. Com equilíbrio, vamos realizar os maiores investimentos da história do Espírito Santo”, asseverou.

O município recebeu uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), construída em parceria com a Prefeitura. O local conta com uma unidade de suporte básico, que está atendendo a população da região desde o último dia 02 de agosto. Para essa expansão, o Governo do Estado está investindo mais de R$ 178 mil por ano. A ação faz parte do programa SAMU para Todos, que visa garantir assistência pré-hospitalar móvel de urgência para todos capixabas. Para a realização desse projeto, 60% dos gastos são custeados pelo Estado e 40% são de responsabilidade dos municípios.

O subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, destaca a importância da ampliação do SAMU 192 pelo território capixaba, que hoje está presente em 71 municípios, alcançando uma cobertura populacional de 96,76%. “Esse é mais um investimento do Governo do Estado na assistência no Sistema Único de Saúde. Essa ampliação garante assistência pré-hospitalar móvel em tempo oportuno aos cidadãos, salvando muitas vidas”, disse.

Na educação, foi inaugurada a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Belizário Gusmão, que teve recursos do Governo do Estado no valor de R$ 2,75 milhões. Foram construídas nove salas de aula, banheiros para portadores de necessidades especiais, sala de atendimento especializado com banheiro, refeitório, biblioteca, dentre outros ambientes. Cerca de 250 alunos serão diretamente beneficiados.

Para o prefeito do município, Leonardo Finco, hoje é um dia feliz para a cidade de Governador Lindenberg. “Essa obra da Escola Belizário Gusmão é maravilhosa. Era uma escola com apenas quatro salas de aula. Agora tem mais salas, além de auditório, amplo refeitório e sala de informática. É uma escola de primeiro mundo. Esse não é apenas um investimento em obra, mas também nas pessoas. A implantação do SAMU 192 nos 78 municípios capixabas também foi uma ideia genial. São obras importantes para o município e que agradecemos muito ao governador e ao Governo do Estado”, declarou.

Além das inaugurações, o município de Governador Lindenberg vai receber uma série de novos investimentos do Governo do Estado. Na área de infraestrutura, foi assinado um convênio no valor de R$ 1,9 milhão para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) no distrito de Novo Brasil. Também foram assinados convênios para obras de estabilização das margens do córrego XV de Novembro com contenção em gabião e de drenagem e pavimentação da Rua Onesmo Fiorot, na Sede do município. Serão investidos mais de R$ 3 milhões nessas duas ações.

“A obra de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito de Novo Brasil, promoverá melhores condições de saúde pública e bem-estar socioambiental da população, além de promover destinação e tratamento adequados ao efluente gerado. Já a obra no córrego XV de Novembro irá amenizar os transtornos nos períodos chuvosos, oferecendo à população local e ribeirinha um cenário com menores condições de riscos ao desastre, beneficiando 2.500 pessoas”, pontuou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Também foi assinado um convênio para construção de 30 unidades habitacionais de interesse social, destinadas a pessoas cujo rendimento familiar não ultrapasse três salários mínimos e incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A ação faz parte do Programa Nossa Casa, do Governo do Estado, com investimento de R$ 2,1 milhões oriundos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES).

“Temos como meta o desenvolvimento equilibrado do Estado, levando mais qualidade de vida para a população de todos os municípios capixabas, especialmente às regiões atendidas pelo Estado Presente. Essas novas unidades fazem parte do Programa Nossa Casa, que tem como principais objetivos a redução do déficit habitacional no Espírito Santo”, frisou o secretário Marcus Vicente.

A rede de proteção social também será fortalecida em Governador Lindenberg. Para isso, foi assinado o termo de repasse do Governo do Estado com o Município para a construção do novo Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), no valor de R$ 1 milhão. Durante a solenidade, também ocorreu a entrega de cestas do projeto Compra Direta de Alimentos (CDA). O projeto conta com a participação de 25 agricultores familiares que vendem sua produção à gestão municipal, que por sua vez, repassa os alimentos para as famílias que são atendidas pela rede de assistência social.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, frisou a relevância desse projeto, especialmente pelo momento de insegurança alimentar extrema ao qual estão submetidos milhões de brasileiros. “O CDA é outra iniciativa que confirma a sensibilidade e a responsabilidade do Governo com a população capixaba. Garantir o direito básico, especialmente aos mais vulneráveis, de uma alimentação saudável e variada, é um dever do Estado. É muito satisfatório ver um projeto tão bonito, simples e eficaz, que produz um enorme benefício à população, encontrar tanta adesão dos municípios. Nosso objetivo é levar o CDA aos 78 municípios capixabas”, enfatizou.

Em relação aos investimentos, Cyntia Grillo destacou o compromisso do governador com a área. “Ele foi o responsável, em seu primeiro mandato, pela estruturação da rede capixaba de proteção social, quando investiu na construção de 36 unidades dos Cras no Estado. Hoje, o foco é maior na melhoria dos Creas, mas sem esquecer da estrutura já instalada. Serão construídos 25 Creas e cinco Cras, além da reforma e ampliação de 18 Cras e dois Creas, que beneficiarão 41 municípios capixabas”, listou.