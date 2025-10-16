Casagrande envia para a ALES projeto de lei de reajuste salarial para os professores

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço anunciaram, nesta quarta-feira (15), o envio do Projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) do reajuste salarial de 8% para os professores e agentes de suporte educacional da Rede Pública Estadual, que recebem pela modalidade de subsídio. O anúncio foi feito pelas redes sociais, em alusão ao Dia do Professor, celebrado neste dia 15 de outubro.

A medida, que deve entrar em vigor a partir do mês de setembro, contempla aproximadamente 18 mil profissionais em atividade, além de outros 10 mil aposentados e pensionistas, totalizando um investimento de R$ 32 milhões somente este ano.

“Estamos enviando hoje o projeto de Lei para reajuste salarial das carreiras do magistério e de suporte educacional. Aproveito o dia para parabenizar a todos os professores e professoras que dedicam suas vidas à formação de gerações. Esses profissionais são a base da transformação social e o nosso compromisso é garantir que se sintam reconhecidos e motivados”, afirmou o governador Casagrande.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou o compromisso do Governo do Estado com as políticas públicas de valorização das carreiras da Educação. “Hoje estamos confirmando o reajuste anunciado há alguns dias com o envio do projeto ao Poder Legislativo. Temos um compromisso com a valorização dos servidores públicos. Neste dia, a palavra é de gratidão às professoras, professores e todos os educadores. Obrigado pela dedicação e empenho na formação dos nossos jovens e pelos resultados de destaque na qualidade de ensino”, disse.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, frisou que a medida terá um impacto financeiro anual de aproximadamente R$ 130 milhões aos cofres públicos e informou que a ação visa proporcionar melhores condições de vida aos profissionais e, consequentemente, mais tranquilidade para que possam se dedicar ao ensino. Para aposentados e pensionistas, representa a continuidade de uma política de valorização que acompanha toda uma trajetória dedicada à educação pública capixaba.

“Quando valorizamos os professores estamos investindo também na qualidade da educação que chega até os nossos estudantes. Esse reajuste contempla ativos, aposentados e pensionistas, reconhecendo o papel fundamental de todos que já contribuíram ou continuam contribuindo para o desenvolvimento da nossa rede”, pontuou.