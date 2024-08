Casagrande inaugura obras de adaptação às mudanças climáticas

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve na manhã desta quinta-feira (15), em Jerônimo Monteiro, para a inauguração de obras de adaptação às mudanças climáticas e na área da educação. Foram entregues à população dois novos muros de arrimo e a ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Paulo Pereira Gomes. Ainda na região, Casagrande visitou as obras de contenção na estrada da Serra da Aliança, que liga o município até Muqui.

“Estamos inaugurando a primeira etapa e já autorizando o início das obras da estrada de Jerônimo Monteiro a Muqui. Também estamos entregando dois muros de contenção e a ampliação da Escola Paulo Pereira Gomes. Isso mostra que o Governo do Estado está presente em todas as regiões capixabas. Algumas dessas intervenções seriam de competência do município, mas não nos furtamos de fazê-las, sempre nessa parceria com as prefeituras”, comentou o governador.

Com recursos do Fundo Cidades, as obras de contenções de encostas nas avenidas Dr. José Farah e Lourival Lugon Moulin vão contemplar mais de dez mil moradores. Os investimentos, que totalizam aproximadamente R$ 4,7 milhões, foram executados pela Prefeitura com repasse de recursos do Estado. No bairro Santo Antônio foi construído um muro de arrimo de concreto ciclópico de aproximadamente 150 metros de extensão. Já no Centro, a estrutura tem 196 metros de extensão, ambos utilizando a mesma tecnologia em concreto ciclópico.

O geocomposto de PVC oferece impermeabilização eficaz, reforço do solo, drenagem, proteção ambiental, versatilidade, durabilidade, de acordo com informações técnicas do município. As intervenções têm como objetivo impedir deslizamentos de outros riscos geológicos decorrentes das mudanças climáticas.

“São obras que melhoram a qualidade de vida da população, protegendo vidas e oferecendo proteção contra danos materiais aos moradores dos bairros e às pessoas que circulam pelas vias”, explicou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, gestora do Fundo Cidades.

Na área da Educação foi inaugurada a obra de reforma e ampliação da EMEF Paulo Pereira Gomes, que passa a contar agora com 12 salas de aula, dois almoxarifados, biblioteca, pátio, secretaria, sala dos professores, salas administrativas, cozinha, dentre outros espaços.

Foram investidos R$ 773 mil, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). A ação permitirá a ampliação de 120 vagas, além da manutenção de 316 vagas, totalizando 436 vagas no ensino fundamental da rede pública municipal.

foto Hélio Filho/Secom