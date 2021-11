Casagrande inaugura obras e assina novos convênios em Vargem Alta

Entrega de obras e anúncio de novos investimentos em Vargem Alta, na microrregião Central Sul, foram ações realizadas pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nesta sexta-feira (19). Foi inaugurado o recapeamento asfáltico e drenagem da Avenida Tuffy David, além dos serviços de sinalização viária do município. Também foram assinados convênios para construção de duas Estações de Tratamento de Água (ETA) e de uma área de eventos esportivos no distrito de Castelinho. Também foi dada Ordem de Serviço para construção de quadra poliesportiva no bairro Vargem Grande. Os investimentos ultrapassam R$ 10 milhões.



“Temos várias obras aqui em Vargem Alta. Investimentos em asfalto, calçamento, escola, água e pontes, que são fundamentais para desenvolver o município. A infraestrutura é fundamental para desenvolver as regiões e todo o Estado. São os maiores investimentos da história do Espírito Santo em infraestrutura. Outro pilar que estamos investindo muito é a educação. Temos que fazer um trabalho de recuperação do tempo que nós perdemos com as crianças fora da sala de aula por conta da pandemia”, lembrou o governador.



O prefeito Eliezer Rabelo falou sobre as entregas e os novos investimentos que chegam ao município. “Sempre lutamos por essa quadra e o povo de Vargem Grande merece essa conquista. O sonho que temos desde meu primeiro mandato é captar essa água que irá atender todos os anseios dessa população. O governador, com a sensibilidade de um estadista, também está entregando a pavimentação da Avenida Tuffy David. Neste sábado [20] ainda teremos muitas outras entregas”, disse.

A Avenida Tuffy David é uma das principais vias da sede de Vargem Alta, localizada no Centro da cidade, servindo de acesso às rodovias ES-375 e BR-101. Com investimento de R$ 970 mil, as obras de recapeamento asfáltico contam com 8.923,35 metros de pavimentação asfáltica, 2.723,42 metros de meio-fio, 1.690,74 metros de calçada cidadã e 145 metros de drenagem.



Vargem Alta também recebeu uma nova sinalização viária horizontal e vertical, investimento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) no valor de R$ 152,9 mil. Foi realizada a demarcação de faixa elevada para travessia de pedestres; faixa de travessia de pedestres; marca de delimitação e controle de estacionamento; demarcação de vaga para pessoa portadora de deficiência e para idoso; além de outros dispositivos.



Além das entregas, a agenda oficial incluiu a assinatura de convênios com a Prefeitura para a construção do Sistema de Abastecimento de Água dos bairros São Carlos e São Benedito na sede da cidade, com investimento total de R$ 6,8 milhões. Já no distrito de Castelinho, foi assinado convênio para construção de Estação de Tratamento de Água (ETA), com investimento de R$ 465 mil. A construção da ETA em Castelinho, com a captação e tratamento da água de São Benedito e São Carlos, atenderá também às comunidades de Jaciguá e Boa Esperança, que já têm a interligação com a sede do município.



Na área do esporte, o governador Renato Casagrande formalizou o convênio para construção de uma área de eventos esportivos no distrito de Castelinho. Além disso, foi dada Ordem de Serviço para as obras de construção de uma quadra poliesportiva coberta, com arquibancada, no bairro Vargem Grande. As duas obras representam quase R$ 2,8 milhões em investimentos.



O projeto da área de eventos de Castelinho consiste em um galpão pré-moldado em concreto, que ocupará um espaço de 1.800 metros quadrados, coberto por telha ondulada galvanizada e 27 unidades de refletores para iluminação. A obra, no valor de R$ 796.945,05, beneficiará não apenas o distrito, mas todas as localidades no entorno, como, por exemplo, a de Vila Maria.



Já a quadra poliesportiva do bairro Vargem Grande receberá um investimento de cerca de R$ 2 milhões, por intermédio de uma parceria entre a Sesport e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER).



“O Governo do Estado, mesmo diante do momento mais crítico da pandemia, jamais parou de investir no esporte. Ao todo, vamos construir 43 dessas quadras poliesportivas de alto padrão, em parceria com o DER, de norte a sul do território capixaba, em um investimento de cerca de R$ 66 milhões”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.