Casagrande investe R$ 100 milhões no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim

11 de outubro de 2025

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), firmou o Termo de Fomento para a execução da segunda fase das obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (Unacon). A assinatura foi realizada durante visita do governador Renato Casagrande ao município nesta quinta-feira (09). O novo hospital será construído em um terreno anexo ao Hospital Evangélico, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim.

O investimento total previsto é de R$ 263,3 milhões, sendo R$ 100 milhões em recursos estaduais e R$ 163,3 milhões como contrapartida do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. O repasse da Sesa será feito em três parcelas: R$ 30 milhões em outubro de 2025, R$ 35 milhões em fevereiro de 2026 e R$ 35 milhões em janeiro de 2027. A previsão é de que a obra seja concluída até setembro de 2027.

“Fiquei muito feliz quando tive a oportunidade de reabrir o Hospital da Aquidaban na época da pandemia. Aquele hospital se tornou importantíssimo para a região. Fiquei angustiado com a crise da Santa Casa, mas feliz quando conseguimos estabilizar. São conquistas que nos deixam contentes. Se olhar para pouco tempo atrás, nada disso existia. Hoje estamos fazendo esse investimento no Hospital do Câncer. Essa doença não aflige somente os pacientes, mas também todo o entorno, como as famílias e amigos”, comentou o governador.

Com a finalização da segunda etapa, o Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim ampliará a capacidade de atendimento em toda a macrorregião Sul, beneficiando cerca de 700 mil habitantes. O projeto prevê a criação de 100 novos leitos clínicos e cirúrgicos, o que representa mais de 3 mil diárias hospitalares por mês, além de um pronto atendimento oncológico 24 horas. A unidade também contará com novos equipamentos de diagnóstico por imagem, como ultrassom, tomografia e ressonância magnética, além de estacionamento com 400 vagas.

“Essa é mais uma parceria estratégica do nosso Governo para colocar de pé uma das estruturas mais eficientes e modernas para atender com qualidade todo o sul capixaba. É uma alegria e honra estar aqui na minha terra natal contribuindo com essa transformação. São R$ 100 milhões para o Hospital Evangélico, um forte aliado do SUS Capixaba, para que possamos ampliar a capacidade de ofertar atendimento, acolhimento e assistência às pessoas, às famílias em momento de dor e de sérios desafios. Isso nos motiva a seguir em frente na vida pública, servindo o Espírito Santo. Chegamos até aqui com muita dedicação e seriedade para organizar e colocar o Estado com capacidade de realizar investimentos significativos”, declarou o vice-governador Ricardo Ferraço.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, destacou o impacto do investimento para o fortalecimento da rede oncológica capixaba. “A conclusão do Hospital do Câncer de Cachoeiro representa um passo decisivo na regionalização da assistência oncológica. Com essa estrutura moderna e completa, os pacientes do sul do Estado terão acesso ao tratamento mais perto de casa, com conforto, qualidade e segurança”, afirmou.

“É com muita alegria que acompanhamos esse avanço significativo na área da oncologia. A ampliação da unidade representa um importante ganho para a saúde pública, com mais capacidade de atendimento, melhores condições estruturais e um serviço ainda mais qualificado, levando mais dignidade para os usuários do SUS”, acrescentou o superintendente regional de Saúde da Região Sul, Samilla Figueira.

