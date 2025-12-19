Casagrande lança Editais da Cultura 2025 com investimento recorde superior a R$ 34 milhões
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou, nesta sexta-feira (19), no Theatro Carlos Gomes, Centro de Vitória, os Editais da Cultura 2025, com o maior investimento da história: R$ 34,090 milhões. Durante o evento, o governador do Estado, Renato Casagrande, assinou a ordem de serviço para a reforma da Biblioteca Pública do Espírito Santo.
“Como é bom estar no Theatro Carlos Gomes, reaberto, podendo anunciar mais investimentos na área da cultura. Dando a ordem de serviço para melhorar nossa Biblioteca, que tem 170 anos de história. Vamos recuperar aquele espaço importante onde as pessoas vão buscar cultura, leitura e um ambiente de conhecimento. Os editais nesse ano serão um valor recorde e isso é uma forma de financiamento para os artistas e podermos gerar mais renda para quem faz cultura e mais entretenimento e cultura para a nossa população”, pontuou Casagrande.
Os editais são realizados com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), somados a recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal. Foram apresentados os 24 editais, subdivididos em 53 linhas e 601 prêmios. Artistas e demais fazedores culturais de todas as regiões do Espírito Santo já podem acessar os editais no site da Secult. A abertura das inscrições está prevista para o dia 30 de dezembro, pela plataforma Mapa Cultural, com prazo de 60 dias.
Os 24 novos editais somam-se aos cinco primeiros editais lançados ao longo do ano: Circulação e Intercâmbio 2025; Diálogo com o Acervo MAES; Espaços Culturais; Mostras & Festivais — ambos plurianuais — e Ocupação Cais das Artes: Artes Visuais), totalizando R$ 46,85 milhões.
Para o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, os Editais são uma forma de impulsionar e ampliar o fazer cultural no Espírito Santo. “Esse lançamento reafirma o compromisso do Estado com quem faz a cultura acontecer todos os dias. Ao garantir condições para criar, circular, experimentar e existir, ampliamos oportunidades, celebramos a diversidade e impulsionamos a economia criativa. Mais do que recursos, esses editais afirmam a cultura como direito, como força de transformação e como expressão viva da identidade capixaba”.
Reforma da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES)
Durante o evento também foi assinada a ordem de serviço para a reforma da Biblioteca Pública do Espírito Santo (BPES). Com investimento de R$ 2,460 milhões via tesouro estadual, a obra será executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER). A previsão da conclusão da obra é de 540 dias.
Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB)
A Política Nacional Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022) prevê R$ 3 bilhões anuais, entre 2023 e 2027, para fortalecimento da cultura em estados, municípios e no Distrito Federal, distribuídos de forma igualitária. A política funciona de maneira descentralizada, com repasses diretos do Ministério da Cultura via Transferegov, garantindo financiamento contínuo e estruturante.
Conheça os Editais e suas Linhas:
06/2025 – Meu Primeiro Edital
Linha Única – quantidade de prêmios: 70 – valor: R$ 25 mil
Total do Edital: R$ 1,75 milhão
07/2025 – Hip Hop
Linha Única – quantidade de prêmios: 20 – valor: R$ 40 mil
Total do Edital: R$ 800 mil
08/2025- Território e Diversidade
Linha 1 – Culturas da Diversidade – quantidade de prêmios: 20 – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 600 mil
Linha 2 – Territórios Criativos – quantidade de prêmios: 30 – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 1,8 milhão
Total do Edital: R$ 2,4 milhões
09/2025. Cultura para as Infâncias
Linha 1 – Montagem e Circulação – prêmios: 10 – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 600 mil
Linha 2 – Projetos Livres – prêmios: 16 – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 480 mil
Total do Edital: R$ 1,08 milhão
10/2025 -Artes Cênicas
Teatro – Montagem – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil
Teatro – Circulação – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil
Teatro – Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil
Dança – Montagem – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil
Dança – Circulação – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil
Dança – Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil
Ópera – 2 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 400 mil
Artes Circenses – Linha 1 – 10 prêmios – valor: R$ 10 mil – Total: R$ 100 mil
Artes Circenses – Linha 2 – 4 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 160 mil
Total do Edital: R$ 4,66 milhões
011/2025. Artes Visuais
Linha 1 – 4 prêmios – valor: R$ 80 mil – Total: R$ 320 mil
Linha 2 – 3 prêmios – valor: R$ 150 mil – Total: R$ 450 mil
Linha 3 – Projetos Livres 1 – 16 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 800 mil
Linha 4 – Projetos Livres 2 – 3 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 300 mil
Total do Edital: R$ 1,87 milhão
12/2025. Produção Musical
Linha 1 – EP – 15 prêmios – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 450 mil
Linha 2 – Álbum – 10 prêmios – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 600 mil
Total do Edital: R$ 1,05 milhão
13/2025 – Difusão Musical
Circulação Estadual – 8 prêmios – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 240 mil
Circulação Nacional – 4 prêmios – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 240 mil
Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 500 mil
Total do Edital: R$ 980 mil
14/2025 – Literatura
Obras literárias – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil
História/memória capixaba – 5 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 200 mil
Literatura infanto-juvenil – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil
Histórias em quadrinhos – 4 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 160 mil
Publicação independente – 10 prêmios – valor: R$ 20 mil – Total: R$ 200 mil
Projetos Editoriais Especiais – 3 prêmios – valor: R$ 80 mil – Total: R$ 240 mil
Incentivo à Leitura – 10 prêmios – valor: R$ 30 mil – Total: R$ 300 mil
Total do Edital: R$ 1,9 milhão
15/2025 – Percurso das Artes Cênicas – Ocupação TCG
Linha Única – 4 prêmios – valor: R$ 150 mil
Total do Edital: R$ 600 mil
16/2025 – Circo Tradicional
Linha Única – 12 prêmios – valor: R$ 70 mil
Total do Edital: R$ 840 mil
17/2025 – Patrimônio Vivo – Valorização de Grupos e Territórios
Linha Única – 30 prêmios – valor: R$ 30 mil
Total do Edital: R$ 900 mil
18/2025 – Patrimônio Vivo – Educação e Memória
Linha 1 – 6 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 240 mil
Linha 2 – 8 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 320 mil
Total do Edital: R$ 560 mil
19/2025 – Mestres
Linha Única – 20 prêmios – valor: R$ 20 mil
Total do Edital: R$ 400 mil
20/2025 – Patrimônio Arquitetônico
Linha Única – 10 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 1 milhão
Total do Edital: R$ 1 milhão
21/2025 – Acervos da Midiateca
Linha Única – 5 prêmios – valor: R$ 80 mil
Total do Edital: R$ 400 mil
22/205 – Espaços Culturais
Linha Única – 15 prêmios – valor: R$ 200 mil
Total do Edital: R$ 1,5 milhão
23/2025 – Nova Cena – Mostras e Festivais
Artes Cênicas – 2 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 400 mil
Música – 4 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 800 mil
Audiovisual – 2 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 200 mil
Literatura – 2 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 200 mil
Total do Edital: R$ 1,6 milhão
24/2025 – Corais e Orquestras
Linha Única – 4 prêmios – valor: R$ 200 mil
Total do Edital: R$ 800 mil
25/2025 – Festejos Tradicionais
Linha Única – 16 prêmios – valor: R$ 100 mil
Total do Edital: R$ 1,6 milhão
26/2025 – Cultura Digital
Websérie – 10 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 400 mil
Podcast – 20 prêmios – valor: R$ 20 mil – Total: R$ 400 mil
Games – Protótipos – 8 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 400 mil
Games – Produção – 5 prêmios – valor: R$ 200 mil – Total: R$ 1 milhão
Total do Edital: R$ 2,2 milhões
27/2025 – Difusão Audiovisual
Apoio ao Cineclubismo – 12 prêmios – valor: R$ 40 mil – Total: R$ 480 mil
Articulação Cineclubista – 2 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 200 mil
Projetos Livres – 10 prêmios – valor: R$ 60 mil – Total: R$ 600 mil
Total do Edital: R$ 1,28 milhão
28/2025 – Desenvolvimento de Projetos e Obras Audiovisuais
Desenvolvimento de obras – 6 prêmios – valor: R$ 70 mil – Total: R$ 420 mil
Núcleos criativos – 3 prêmios – valor: R$ 320 mil – Total: R$ 960 mil
Total do Edital: R$ 1,38 milhão
29/2025 – Produção de Curta e Média-Metragem
Ficção – 8 prêmios – valor: R$ 120 mil – Total: R$ 960 mil
Documentário – 8 prêmios – valor: R$ 100 mil – Total: R$ 800 mil
Animação – 4 prêmios – valor: R$ 120 mil – Total: R$ 480 mil
Diretor Estreante – 6 prêmios – valor: R$ 50 mil – Total: R$ 300 mil
Total do Edital: R$ 2,54 milhões