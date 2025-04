Casagrande lança edital para construção do novo centro de eventos do Espírito Santo

today24 de abril de 2025 remove_red_eye50

O Espírito Santo vai ganhar um moderno Centro de Eventos, que será construído em Carapina, na Serra. O edital para construção do novo local foi lançado nesta quinta-feira (24), em evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande. O empreendimento, que será erguido onde atualmente funciona o Pavilhão de Carapina, será estratégico para impulsionar o turismo de negócios e a economia capixaba.

O novo Centro de Eventos contará com melhorias nos acessos e ambientes amplos para feiras, exposições e convenções, com uma área total construída de aproximadamente 29 mil metros quadrados, sendo 23 mil metros quadrados destinados ao pavilhão principal, com capacidade para receber mais de 35 mil pessoas.

“Após a contratação da empresa e a execução da obra temos interesse em fazer a concessão deste importante equipamento. Um local grande e adequado para receber os eventos do tamanho que o Espírito Santo merece. Vivemos um momento novo para o turismo no Estado. Precisamos ter um local moderno e com capacidade de sediar grandes eventos. O Governo realiza investimentos em várias áreas que impactam na melhoria da infraestrutura turística, como novas orlas, diversas rodovias rurais, o Cais das Artes e até aeroportos. Todas ações para mudar o patamar do turismo em nosso Estado”, afirmou o governador.

A construção do Centro de Eventos é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), e visa atender a uma demanda por um espaço mais estruturado e com capacidade para sediar grandes eventos, tanto nacionais quanto internacionais, movimentando os setores de hotelaria, transporte, gastronomia e comércio.

O espaço também contará com auditório, foyer, áreas externas de exposição, locais adequados para embarque e desembarque, bicicletário e ampliação do estacionamento, com mais de 1.800 vagas. A obra está orçada em R$ 228,7 milhões, com prazo de execução de aproximadamente 36 meses.

Para o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, o investimento representa um marco para o setor. “Estamos falando de um equipamento que irá transformar a realidade do turismo de negócios no Espírito Santo. Vai atrair grandes eventos, gerar empregos, movimentar hotéis, restaurantes, serviços e comércio. É desenvolvimento com planejamento e visão de futuro do nosso governador”, frisou.

“O DER-ES, que antes cuidava só de rodovias, agora cuida de edificações e estamos fazendo a gestão de várias obras no Estado. Esse novo Centro de Eventos, por exemplo, é mais um empreendimento voltado para o setor que mais cresce: o turismo de negócios. O Espírito Santo está se tornando um estado competitivo de igual para igual com nossos vizinhos, que são gigantes nessa área. E vem muito mais por aí”, afirmou o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

O novo Centro de Eventos

A obra do novo Centro de Eventos, que será erguida no Parque Estadual Agropecuário Floriano Varejão, é uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento do Espírito Santo. Essa entrega responde a uma demanda antiga por uma estrutura com maior capacidade, e posiciona o Estado de forma mais competitiva frente a outras capitais.

O projeto está alinhado às diretrizes da política estadual do turismo, ao consolidar o Estado como um destino estratégico para diferentes perfis de eventos e públicos, ampliando seu potencial de atrair futuros investimentos.

Durante o andamento das obras, será implantada uma estrutura provisória no próprio terreno, com o objetivo de manter a realização de eventos e minimizar impactos ao setor.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES