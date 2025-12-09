Casagrande lança editais do DER-ES com mais de R$ 930 milhões em investimentos

today9 de dezembro de 2025 remove_red_eye100

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço anunciaram, nesta segunda-feira (08), novos editais do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), marcando um dos maiores pacotes de investimentos recentes na malha rodoviária estadual. São nove empreendimentos que somam aproximadamente R$ 930 milhões, contemplando a recuperação e reabilitação de estradas, implantação de novos trechos e obras de contenção marítima, distribuídos por 13 municípios.

“Esse é mais um conjunto de obras rodoviárias para impulsionar o desenvolvimento do Espírito Santo. É importante regionalizarmos o desenvolvimento, pois, desta forma, a gente consegue que todo o Estado cresça. Para isso, são necessárias boas estradas, que vão ajudar a impulsionar o turismo, a indústria e a agricultura. São obras de Norte a Sul, para que possamos terminar 2025 e iniciar o próximo ano da mesma forma que fazemos desde 2019: com o pé no acelerador e investindo pesado nos 78 municípios capixabas”, destacou o governador.

As iniciativas integram uma estratégia do Governo do Estado para modernizar a infraestrutura viária, ampliar a segurança e fomentar o desenvolvimento econômico regional. Apenas pelo Programa de Desenvolvimento Produtivo da Região Nordeste (Prodepro), serão executadas cinco obras de recuperação funcional e três de implantação e reabilitação de rodovias, além de uma obra de contenção marítima — totalizando R$ 353,4 milhões.

O financiamento será feito por meio de parceria com o Banco do Nordeste, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esse modelo possibilita maior eficiência nas obras, com o reaproveitamento estrutural dos pavimentos existentes, bem como a revitalização rápida dos trechos, otimização de custos e menor impacto no tráfego. Também estão previstas melhorias complementares, como drenagem, abrigos de passageiros, sinalização renovada, passagens elevadas para pedestres e dispositivos de segurança.

As obras de recuperação funcional contemplam trechos das rodovias ES-164 (Alto Rio Novo), ES-245 (Governador Lindenberg e Rio Bananal), ES-137 (Águia Branca e São Gabriel da Palha) e ES-080 (São Domingos do Norte), totalizando quase 133 quilômetros de extensão, enquanto a reabilitação da ES-220 (Barra de São Francisco e Vila Pavão) vai abranger um trecho de 36,7 quilômetros, somando mais R$ 86 milhões em investimentos.

Com recursos do Tesouro Estadual também foram lançados editais que totalizam R$ 576,7 milhões para a implantação e pavimentação de trechos estratégicos. Entre eles estão o segmento da ES-379, entre Iúna e Muniz Freire, e da ES-334, entre Águia Branca e São Gabriel da Palha, incluindo a variante de Jabuticabal. As obras incluem intervenções em acessos, contenções, novas pontes, defensas metálicas e sistemas de drenagem. O pacote contempla ainda a reabilitação e implantação da ES-480, em Itapemirim, e obras de contenção marítima em Marataízes.

“No final de semana, anunciamos uma pavimentação do Caminhos do Campo em João Neiva, que era muito esperada pelos moradores. Agora apresentamos esse pacote robusto para nossa malha rodoviária estadual. São estradas novas e trechos recuperados que fortalecem a infraestrutura em todas as regiões. Estradas são vetores reais de novas oportunidades”, declarou o vice-governador Ricardo Ferraço.

O diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, também comentou sobre a importância dos editais. “Esses investimentos fortalecem a modernização da malha viária e ampliam a segurança e eficiência das rodovias. São entregas que apoiam o desenvolvimento regional e beneficiam a população”, pontuou.

Com o novo ciclo de editais, o Espírito Santo alcança mais de 228 quilômetros de rodovias recuperadas e pavimentadas, reforçando a mobilidade regional, ampliando a segurança viária e impulsionando a economia dos 13 municípios beneficiados.

foto Hélio Filho/Secom