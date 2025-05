Casagrande participa de discussões em fórum empresarial nos Estados Unidos

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, nesta terça-feira (13), da 14ª edição do Fórum LIDE Brazil em Nova York, no segundo dia de agendas na missão oficial nos Estados Unidos. Ele participou do painel “As relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos”, ao lado dos governadores Ibanês Rocha (DF), Jorginho Mello (SC), Eduardo Leite (RS), Ronaldo Caiado (GO), Claudio Castro (RJ) e Raquel Lyra (PE).

O evento reúne empresários para estimular o diálogo, gerar negócios e alavancar investimentos para o Brasil. Em sua fala, o governador capixaba destacou que o Brasil necessita manter-se equilibrado na atual guerra tarifária e destacou a força do comércio exterior capixaba.

“No Espírito Santo, nosso comércio internacional é muito forte, em especial na área do aço e da siderurgia. Defendo que se matenham relações comerciais baseadas em interesses do Brasil, sem ideologias, e que o governo federal renove as barreiras tributárias sobre o aço importado da China para proteger nossa indústria nacional. Os estados, hoje, participam mais ativamente das relações externas, algo que antes era papel exclusivo do Governo Federal”, apontou Casagrande.

O mandatário capixaba destacou ainda as potencialidades do Estado. “No Espírito Santo, através do equilíbrio e de uma gestão fiscal responsável, conseguimos criar um bom ambiente de negócios, alcançamos liderança em educação e segurança alimentar, além de obtermos avanços na expectativa de vida. Nossa administração é transparente e serve de exemplo de diálogo entre as instituições e com a sociedade”, destacou.

Casagrande também apresentou os números da segurança que neste ano teve redução de mais de 20% nos homicídios nos primeiro quatro meses comparados ao mesmo período do ano passado. Esse foi o menor índice de crimes dolosos contra a vida em toda a série histórica. Até esta segunda-feira (12), a Capital do Estado está há 55 dias sem homicídios.

“Na segurança pública, implementamos o Programa Estado Presente em Defesa da Vida e conseguimos reduzir significativamente os índices de homicídios, mostrando que políticas públicas contínuas trazem resultados concretos. Também criamos um Fundo Soberano, financiado pela riqueza do petróleo, para apoiar a inovação e projetos de descarbonização. Só é possível inovar, dialogar e entregar resultados quando há responsabilidade na gestão. A população tem pressa e quer ver resultados, e é esse compromisso que seguimos firmes em entregar todos os dias”, afirmou o capixaba.

foto Giovani Pagotto/Governo-ES