Casagrande participa de iniciativa para fortalecer infraestrutura energética no País

today5 de fevereiro de 2025 remove_red_eye35

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, nesta quarta-feira (05), do lançamento da Aliança pelo Desenvolvimento Energético dos Polos e dos Projetos de Irrigação do Brasil. Uma iniciativa para fortalecer a infraestrutura energética em regiões agrícolas do País. Casagrande representou os governadores do Sudeste no encontro, que teve a presença de outros governadores e ministros de Estado.

O evento também marcou a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Ministério de Minas e Energia (MME) e Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). O ACT trata de esforços institucionais destinados à integração de ações para o atendimento energético a polos e a projetos de irrigação, no âmbito da Política Nacional de Irrigação.

“O Espírito Santo é a segunda unidade da Federação com o maior percentual de propriedades irrigadas. Aproximadamente 43% das propriedades utilizam irrigação, sendo que 80% dessas usam microaspersão ou por gotejamento. Temos iniciativas significativas, seja para promover a irrigação ou para construção de barragens. Estamos investindo R$ 50 milhões em barragens para enfrentar os períodos de estiagem. Também contratamos a mudança na rede elétrica com sistema trifásico no interior, aumentando a capacidade produtiva do agronegócio e a eficiência energética no meio rural”, comentou o governador capixaba.

Também estiveram presentes os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia); Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional); Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária); e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar); e os governadores Elmano de Freitas (Ceará); João Azevêdo (Paraíba); e Rafael Fonteles (Piauí).

foto Adriano Zucolotto/Governo-ES