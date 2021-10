Casagrande sanciona reajuste para professores e pagamento pode ser feito já em novembro

27 de outubro de 2021

Pedido de regime de urgência do presidente da Comissão de Educação, Bruno Lamas, foi apreciado e, em tempo recorde, projeto foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa

O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou o Projeto de Lei Complementar 36/2021, que concede reajuste de até 25% para professores da rede pública estadual, e adiantou, por meio das redes sociais, que o pagamento poderá ser antecipado para o mês de novembro.

Ao todo, 23 mil professores ativos e aposentados, que recebem pelo regime de subsídio, terão direito ao benefício, sendo 14 mil da ativa e outros 9 mil que já estão fora da sala de aula. Para bancar o reajuste, o governo irá desembolsar R$ 215,6 milhões.

O projeto foi aprovado na manhã de hoje (27), na Assembleia Legislativa, após o pedido de urgência do presidente da Comissão de Educação, deputado Bruno Lamas (PSB), ter sido apreciado em plenário.

A votação ocorreu em sessão extraordinária, como havia adiantado a assessoria do parlamentar, por 24 votos a favor e nenhum contra, após passar por reunião conjunta dos colegiados de Justiça, Cidadania, Educação e Finanças.

“A proposta foi lida na terça (26), o que mostra o comprometimento do parlamento capixaba. Eu solicitei o regime de urgência à matéria, como presidente da Comissão de Educação. Ela foi votada em tempo recorde, para que os profissionais tivessem acesso rápido ao reajuste. Conquistamos uma vitória, mas entendemos que, até o final do ano, com novas rodadas de diálogo, podemos avançar ainda mais”, explicou Bruno.

O deputado Bruno Lamas divulga placa que mandou confeccionar em apoio ao novo Plano de Carreira dos Professores. (foto assessoria parlamentar)

A nova lei reestrutura o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual. Já o reajuste, que é retroativo a janeiro deste ano, eleva os salários para professores de nível superior em cargo inicial. Eles passam de R$ 2.154 para R$ 2.700. O novo valor é referente a 25 horas semanais.

O professor que trabalha 40h semanais passará a receber R$ 4.320, na entrada, se tiver graduação. Se tiver especialização, passará a embolsar R$ 4.536 e, se possuir mestrado, R$ 5.896,80.

Para os que têm doutorado, o salário chegará a R$ 7.960,68. Com isso, a carreira do professor fica equiparada ao de analista do Poder Executivo, que é um cargo para graduados na carreira do Estado.

VOTAÇÃO

Durante a votação, o relator na Comissão de Justiça, deputado Fabrício Gandini (Cidadania), chegou a pedir a suspensão da sessão por 5 minutos para analisar a emenda apresentada por Sérgio Majeski (PSB). O socialista sugeriu que o percentual de aumento entre as referências da progressão subisse para 3%, em vez de 2%, ao longo de um ano.

No retorno da sessão, Gandini explicou que não poderia acatar a emenda, uma vez que ela não apresentava impacto financeiro. De acordo com ele, o recálculo sugerido tornaria a matéria inviável.

Respondendo ao Dr. Rafael Favatto (Patri), o relator afirmou que aposentados que optaram por subsídio também seriam contemplados com as mudanças.

Por fim, Dary Pagung (PSB), líder do governo na Casa, defendeu que a medida proposta pelo Executivo promove ganho salarial para a classe de professores.