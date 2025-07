Casagrande sanciona repasses financeiros a clubes capixabas de futebol profissional

O governador do Estado, Renato Casagrande, sancionou, na manhã desta segunda-feira (07), a lei que trata da destinação de recursos financeiros para clubes capixabas de futebol profissional que participam de competições nacionais. A solenidade ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória, e contou com a presença do vice-governador, Ricardo Ferraço; do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes; além de representantes da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) e de clubes filiados.

“Essa é mais uma parceria que temos com nossos clubes de futebol. O capixaba ama futebol e queremos ver nossos clubes em lugares de mais destaque no cenário nacional. Já temos parceria através do Banestes, da nossa TVE e agora com o apoio aos clubes que estiveram disputando competições nacionais. Vamos apoiar este ano o Rio Branco SAF e o Porto Vitória no Campeonato Brasileiro Série D. Seguiremos ajudando todos os clubes que disputarem competições a nível nacional. Vamos torcer para que nossos clubes subam para a Série C para abrir mais vagas para os capixabas na Série D”, afirmou o governador.

A execução dos repasses será realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), com repasses diretos aos clubes contemplados, observando todas as exigências legais e operacionais previstas na legislação vigente.

Os valores do repasse variam de acordo com a competição para a qual o clube esteja classificado. Serão destinados R$ 100 mil aos times que conquistarem vaga na Copa do Brasil; R$ 500 mil para os classificados à Série D do Campeonato Brasileiro; R$ 700 mil para a Série C; R$ 1 milhão para a Série B; e R$ 1,5 milhão para os clubes que se classificarem para a Série A do Brasileirão.

“Como é bom ter um governo estruturado e organizado, que nos permite fazer investimentos como esse que confirmamos. O esporte tem muitos valores associados, contribuindo com a formação das pessoas. Nosso governador sanciona essa nova Lei para apoiar e incentivar uma atividade social e econômica tão importante. É, sem dúvida alguma, um reconhecimento ao nosso futebol. Mais uma lei no esporte. A lei de incentivo já está consolidada, bombando e apoiando diversas modalidades. Agora essa no futebol, direcionada aos clubes. Gol do Estado do Espírito Santo”, destacou o vice-governador Ricardo Ferraço.

Na ocasião, o secretário José Carlos Nunes enfatizou a importância do investimento como política pública de valorização do esporte capixaba profissional. “Esse é um apoio muito importante ao futebol capixaba. Talento e esforço são importantes, mas é preciso também de investimento e estrutura para que nossos clubes consigam competir em alto nível. Fico muito feliz em fazer parte disso junto ao nosso governador Casagrande e ao nosso vice-governador Ricardo Ferraço, que valorizam e investem no nosso esporte”, pontuou.

foto Hélio Filho/Secom