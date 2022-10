Casagrande tem 51% e Manato 49% dos votos válidos, de acordo com pesquisa

De acordo com a pesquisa eleitoral da Real Time Big Data, encomendada pela TV Vitória, em parceria com a Record TV, os candidatos que disputam o governo do Estado, Renato Casagrande (PSB) e Carlos Manato (PL), aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento, que foi divulgado nesta quinta-feira (27), mostra Casagrande com 51% dos votos válidos e Manato com 49%.

Comparando com a pesquisa da semana passada, Casagrande caiu um ponto percentual, e Manato com um ponto percentual a mais.

Os votos válidos desconsideram o percentual de brancos/nulos e os eleitores que não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Foram entrevistados 1.000 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro e o nível de confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09004/2022.

Confira a pesquisa na íntegra acessando o link: https://drive.google.com/file/d/13yRg25J_t-YYHgNtNTDPDQDZQBvC6bBW/view?usp=sharing