Casagrande vai sancionar projeto de Gandini que cria a Rota Azul

today27 de março de 2023 remove_red_eye82

O governador irá receber o deputado, prefeitos e empreendedores, no Palácio Anchieta, para dar a garantia de que investimentos serão realizados em Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo. O objetivo é atrair os turistas e garantir melhores estradas aos produtores da agricultura familiar

O governador Renato Casagrande (PSB) vai sancionar amanhã (28), às 9h30, no Palácio Anchieta, o Projeto de Lei (PL) 9/2023, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e criou a Rota Azul, um estímulo a mais para desenvolver o turismo nos municípios de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo, na região serrana do Estado.

A sanção da lei, que contará com a presença de parte dos empreendedores, do deputado estadual e de prefeitos das cidades beneficiadas, garantirá o fomento da atividade econômica do turismo e fortalecerá os produtores da agricultura familiar com novas opções de renda no turismo rural.

Com a lei em vigor, o Estado ganhará uma nova rota de 30,5 quilômetros de extensão, que terá início no quilômetro 72 da rodovia estadual ES-164, em Domingos Martins. Em seguida, passará por Venda Nova do Imigrante e será encerrada no Parque Estadual de Forno Grande, em Castelo.

“A Rota Azul nasceu de uma articulação entre os comerciantes e fortalece a relação do poder público com o turismo, permitindo investimentos mais sólidos na região. A partir da lei, haverá ações voltadas para a estruturação, com a pavimentação de estradas e construção de um portal”, esclareceu o deputado.

Para Gandini, trata-se de “um roteiro que convida visitantes, turistas e a população de modo geral a conhecerem o melhor da natureza dos três municípios das montanhas capixabas, que receberam influência das colonizações alemã e italiana e possuem alta frequência de turistas do Brasil e de outros países, com relevante interesse cultural”.

Gandini e empreendedores durante inauguração da Rota Azul: sanção do governador irá garantir melhorias na infraestrutura local.

“O objetivo é integrar as propriedades rurais, agroindústrias, empreendimentos e as belezas naturais”, comemorou Gandini que, para aprovar a lei, contou com o apoio dos comerciantes locais, entre eles a empresária Roberta Aguilar, uma das proprietárias do Grupo Khas, que abriu um espaço em 2020 e produz lavandas e cafés especiais.

“Há três anos, criamos um movimento particular de alguns empreendimentos, de forma voluntária. O sonho era tornar a Pedra Azul, Alto Caxixe, Braço do Sul e Forno Grande como importantes destinos turísticos nacionais. Unidos, criamos um grupo com o desejo de fazer acontecer. Agora, este sonho virou realidade”, declarou Roberta, destacando o papel de articulação de Gandini.

Segundo ela, o deputado Gandini foi fundamental porque desarquivou o projeto e lutou pela sua aprovação. “A atuação dele foi muito célere. Ele veio na inauguração da rota, que também foi muito importante, e já temos o projeto de lei aprovado. Amanhã (28), ocorrerá a sanção pelo governador”, vibrou.

Com a criação da rota, os empresários da região têm a expectativa que as prefeituras e o governo do Estado façam a pavimentação dos 19 quilômetros que faltam para complementar os 30,5 quilômetros totais que conectam os mais de 50 empreendimentos da rota. Além de contribuir para o turismo, a pavimentação deve auxiliar no escoamento de produtos agrícolas da região.

Segundo a empresária, os empreendimentos da região não enfrentam mais dificuldades em relação à localização porque a rota já se tornou conhecida por muitos turistas. No entanto, um dos problemas é a falta de infraestrutura para atender as demandas do agroturismo e dos moradores.

“Com os frequentes buracos durante as chuvas, os turistas e os trabalhadores não conseguem chegar por conta das estradas. Nós sempre precisamos pedir às prefeituras para fazer as manutenções e com a pavimentação os problemas serão reduzidos drasticamente”, declarou.

AGENDAS

Além da sanção da Rota Azul, o governador e o deputado também terão agendas com os prefeitos de Domingos Martins, Wanzete Kruger, às 10h30; e de Jaguaré, Marcos Guerra, às 11h.

A pauta principal do primeiro encontro é o recapeamento do asfalto da rodovia 465, que liga a sede do município ao distrito de Melgaço. Já o prefeito de Jaguaré discutirá obras no município que dependem diretamente do governo do Estado. Em ambos os casos, o deputado está fazendo a articulação política com os dois prefeitos e o governo.

fotos Silvana Bellon