Castelhanos | Festival da Moqueca Capixaba terá iguaria gigante

today27 de agosto de 2021 remove_red_eye38

Ao longo do mês de setembro os restaurantes, quiosques e comércios servirão as mais deliciosas e variadas moquecas capixabas com preços promocionais. São estimados pelos organizadores o uso de 290 Kg de insumos para o preparo da moqueca gigante

Para quem já está com saudade de um festival gastronômico e adora saborear a tradicional Moqueca Capixaba já pode anotar na agenda: entre os dias 05 e 30 de setembro acontece o 5º Festival da Moqueca Capixaba do Balneário de Castelhanos, Anchieta. Nesse período, diversos empreendimentos estarão comercializando a iguaria com preços promocionais. Em virtude da pandemia da Covid-19, o tradicional preparo da moqueca gigante será on-line, podendo ser acompanhada pelas redes socias do evento.

O evento iniciará às 11h no domingo, dia 05, com o preparo ao vivo do Moquecão – que é a maior e melhor moqueca capixaba do mundo feita tradicionalmente em panela de barro gigante, afirmam os organizadores. O preparo será realizado no Batelão Moquecaria e Restaurante e transmitido on-line pelas redes sociais do evento. A iguaria será vendida na modalidade de retirada no local, seguindo todas as recomendações aos protocolos sanitários. Serão disponibilizadas tendas e cadeiras para acomodação distanciada do público.

A estrela do festival será vendida a R$ 35, acompanhada de camarão, pirão e arroz, servidos na panelinha de barro que o visitante leva de recordação do 5º Festival. São estimados pelos organizadores o uso de 290 Kg de insumos e mais de 400 moquecas servidas por 25 voluntários.

E quem pensa que a moqueca acaba, se engana! Ao longo do mês de setembro os restaurantes, quiosques e comércios servirão as mais deliciosas e variadas moquecas capixabas com preços promocionais. Cada estabelecimento escolheu uma receita especial de moqueca capixaba, oferecida nos tamanhos pequeno e grande, com os valores a partir de R$ 25.

O 5º Festival da Moqueca Capixaba do Balneário de Castelhanos está recheado de delícias para quem aprecia degustar a mais tradicional e representativa iguaria capixaba que podem ser encontradas nos estabelecimentos participantes. “A Associação Castelhanos em Ação, organizadora do festival, convida moradores e turistas para compartilhar desse momento de alegria e muito sabor”, disse a presidente do órgão, Kênia Mota.

Vinte e seis estabelecimentos participantes estão confirmados na 5ª edição do festival, de diversos segmentos que atuam no balneário de Castelhanos: alimentação, hospedagem, construção civil e lojas.

A data do festival está consolidada no calendário do município no feriado nacional da Independência (07/09), em comemoração ao Dia Municipal da Moqueca Capixaba (07/09) e ao Dia Estadual da Moqueca Capixaba (30/09).

SERVIÇO

5º FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA DO BALNEÁRIO DE CASTELHANOS

ONDE: Av. Beira Mar, Balneário de Castelhanos, Anchieta/ES – A Capital Estadual da Moqueca

LIVE – Youtube, Instagram e Facebook: @balneariocastelhanos / @castelhanosemacao

QUANDO: 05 de setembro de 2021 – 11h às 14h. – Moquecão

O QUE ACONTECE: Preparação e venda da maior e melhor Moqueca Capixaba do Mundo feita na panela de barro gigante, seguindo a tradição capixaba. DJ – música

– 05 a 30 de setembro de 2021 – nos estabelecimentos participantes.