Celebrando o dia dos avós CTRLX lança o lyric de “Recomeçar”

today25 de julho de 2024 remove_red_eye42

A CTRLX lançou nesta quarta-feira, 25, em seu canal no YouTube o lyric de “Recomeçar”, que faz parte do primeiro álbum autoral da banda, “Coração Jovem”, disponibilizado nas plataformas de música em maio deste ano.

A música que combina elementos do pop com nuances do rock tem um significado muito especial para a banda, pois incorpora áudios do avô do baixista Tetha. A letra aborda temas de gratidão pela vida, resiliência e a graça de poder recomeçar diariamente.

“Recomeçar tem algumas inserções de áudios do avô do Tetha, que começou a composição lembrando das conversas que tinha com ele. O avô dele deixou um grande legado para o Tetha e sua família”, conta o vocalista e guitarrista Keke.

O lyric foi inteiramente criado por Inteligência Artificial, seguindo o conceito do álbum, que teve a capa do projeto gerada por IA.

“O vídeo vai mostrar a imagem de um avô e seu neto caminhando, simbolizando os momentos e conversas entre os dois como é apresentado na letra”, comenta o baterista Werner.

Aproveitando que o calendário escolar de Salvador (BA), já iniciou o segundo semestre, a banda começou uma série de apresentações nas escolas da cidade. Depois de se apresentar nos colégios Análise, São José, e Favo, chegou a vez do Colégio Portinari no dia 27.

Mais que uma homenagem ao Dia dos Avós, este lançamento exibe a habilidade da banda em harmonizar elementos pessoais do grupo com a energia vibrante e criativa da sua exclusiva e moderna identidade musical.