Centro de Reabilitação é implantado na Pestalozzi de Anchieta

13 de agosto de 2021

Já está em funcionamento na sede da Associação Pestalozzi de Anchieta o Centro Especializado em Reabilitação – CER Feliz. O projeto irá atender pessoas com deficiência e é uma criação da própria instituição em parceria com a secretaria municipal de Saúde.

O serviço irá contar com atendimentos de uma equipe multidisciplinar composta por: 01 médico neurologista, 01 fonoaudiólogo, 01 psicóloga, 02 fisioterapeutas e um 01 assistente social, direcionado de forma específica ao atendimento das pessoas com deficiência do município.

O centro, criado pela Associação Pestalozzi, foi contemplado por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde para incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos, que atuam no campo da oncologia e da pessoa com deficiência. Conforme a diretora da entidade, Lusileide Mota, o intuito da iniciativa é ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médicos-assistenciais.

Conforme informações da diretoria da Pestalozzi, o projeto foi inscrito no programa em 2017, sendo classificado em 11ª lugar no país, num total de 237 projetos inscritos.

Os agendamentos são ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e controlados pela secretaria municipal de Saúde que, de acordo com a diretora da instituição, Márcia Moura, irá possibilitar a disponibilidade de 60 consultas/mês com neurologista, 50 atendimentos semanais de fonoaudiologia e 50 de psicologia; além de 69 atendimentos semanais de fisioterapia e atendimento com assistente social. “Inicialmente, ainda neste mês de agosto, aproximadamente 100 famílias do município de Anchieta estarão sendo contemplados com estes atendimentos tão necessários para o melhor desenvolvimento e qualidade de vida das pessoas com deficiência”, disse Moura.

Para acessar o serviço é necessário encaminhamento do médico da Estratégia de Saúde da Família.