Centro Renascer de Marataízes inicia atividades com festa para os idosos

today5 de fevereiro de 2025 remove_red_eye45

O Centro de Convivência Renascer (CCR), equipamento da estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), realizou nesta quarta-feira (05), a reabertura dos trabalhos neste ano, após o recesso.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, do secretário titular da Semasht, Eduardo Bitencourt, de secretários e gestores municipais, além do principal, mais de 200 idosos atendidos pelo CCR, muitos deles voluntários e servidores lotados no Centro.

O evento foi aberto com o acolhimento dos idosos, com direito a forró e muita alegria. Após um momento de oração e a execução do Hino Nacional Brasileiro, foi a vez de dar a palavra aos gestores presentes.

O secretário Eduardo, muito emocionado, falou sobre o desafio na gestão da Semasht e da felicidade em ver o CCR em plena atividade e com os idosos felizes. “Assumimos a secretaria e encontramos muitas dificuldades, mas com esforço, muito trabalho e dedicação da nossa equipe, aos poucos estamos removendo todos os obstáculos. Estou muito feliz em ver o CCR cheio hoje. Tenho muito carinho por todos vocês”, disse.

Secretário da Semasht, Eduardo Bitencourt: “Assumimos a secretaria e encontramos muitas dificuldades”.

O prefeito Toninho encerrou as falas citando o carinho que sempre teve pelo pessoal da terceira idade. Disse que participará, sempre que possível, de todas as festas e eventos do CCR e que o Centro e toda a Semasht estão em muito boas mãos. “É muito gratificante estar aqui com vocês hoje. Todos sabem do carinho que tenho por nossos idosos. E tenho certeza de que Eduardo sente o mesmo. Que todos tenham um ano com muitos eventos e muita satisfação”, afirmou.

Prefeito Toninho: “É muito gratificante estar aqui com vocês hoje”.

A primeira atividade do CCR para os idosos já será na manhã desta quinta-feira, 6 de fevereiro. Será a ginástica e banho de mar, na Praia da Areia Preta, a partir das 8h30. E no próximo dia 19 de fevereiro, o CCR sediará a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Toda a população está convidada.