Cerco Inteligente localiza motos clonadas em operação de monitoramento

today4 de dezembro de 2025 remove_red_eye113

O trabalho de monitoramento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), por meio do Cerco Inteligente, e a atuação das forças de segurança pública possibilitaram a recuperação de mais duas motocicletas com placas clonadas nesta semana, nos municípios de Presidente Kennedy e em São Mateus. Até agora, 35 veículos com placas clonadas já foram apreendidos a partir desse trabalho de monitoramento.

Na manhã de terça-feira (02), policiais militares abordaram uma motocicleta com suspeita de clonagem no município de Presidente Kennedy, na divisa com o Estado do Rio de Janeiro. A guarnição foi acionada após o veículo passar pelo videomonitoramento. Na abordagem foi confirmado que se tratava do clone, já que o veículo tinha indícios de clonagem, com a numeração do chassi diferente na parte superior e inferior, e que a verdadeira placa já tem restrição de furto registrada no sistema. O veículo e o condutor foram conduzidos para a delegacia.

A segunda moto foi recuperada nessa quarta-feira (03), em São Mateus. Após receber relatório do monitoramento eletrônico com imagens da circulação do possível clone nas vias do município, a PMES fez diligências para localizar o veículo. A motocicleta foi encontrada no estacionamento de um supermercado. Os agentes constataram que os itens identificadores gravados no chassi e no motor estavam raspados. A proprietária foi localizada no interior do estabelecimento e conduzida à delegacia.

O coordenador de Monitoramento Eletrônico do Detran|ES, Marcos Vittorazzi, destaca a importância da integração entre o Detran|ES e as forças de segurança, como polícias e guardas municipais, para a recuperação dos veículos.

“As placas são monitoradas após a inclusão do indicativo de clonagem pelos reais proprietários dos veículos. Por meio das câmeras, nós conseguimos identificar os locais por onde o clone circula e se as características coincidem com as do veículo original. Constatada a fraude, nós comunicamos os órgãos de segurança pública, que procedem com as providências para a abordagem e apreensão do veículo irregular”, explicou.

Monitoramento

O monitoramento de veículos com indicativo de clonagem é feito desde setembro de 2023 pela equipe da Coordenação de Monitoramento Eletrônico do Detran|ES. Essa é mais uma funcionalidade da tecnologia do Cerco Inteligente usada de forma estratégica para proporcionar mais segurança para o cidadão, como já vem ocorrendo também com a recuperação de veículos roubados, que são devolvidos aos proprietários após o trabalho das forças policiais.

Isso é possível graças a esse acompanhamento dos veículos com inclusão de indicativo de clonagem e à integração das forças de segurança pública para abordar e apreender esses clones.

A iniciativa retira de circulação os veículos clones, beneficiando o proprietário do veículo original que está tendo sua placa utilizada de forma indevida, muitas vezes com a incidência de várias multas que ele não cometeu. Além disso, possibilita a restituição ao seu real proprietário que se tornou um clone, a fim de esconder um crime de furto ou roubo.

Indicativo de clonagem

Caso tenha recebido uma notificação de infração e não reconheça ter passado com o veículo pelo local, o proprietário do veículo pode solicitar a inclusão do indicativo de clonagem no sistema de registro do Detran|ES.

Para incluir o indicativo de clonagem, o proprietário deverá registrar um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, levar seu veículo a uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV) listada no site do Detran|ES e acessar o serviço ‘Indicativo de Clonagem’ na área serviços digitais de Veículos. O procedimento também pode ser realizado presencialmente em uma Ciretran ou PAV, mediante agendamento prévio feito no site www.detran.es.gov.br, no botão ‘Agendamento’.

A inclusão do indicativo de clonagem, por si só, não isenta o proprietário da obrigação de arcar com as penalidades incidentes sobre seu veículo. Em caso de recebimento de notificações de infrações, será necessária a apresentação do recurso com os órgãos autuadores, que analisarão, caso a caso, se há elementos suficientes para cancelar as penalidades aplicadas.

Cerco Inteligente

O monitoramento realizado pelo Detran|ES, a partir do Cerco Inteligente, também tem como foco a verificação de veículos de transporte escolar clandestinos e irregulares, bem como o mapeamento para constatação de veículos movidos a gás natural que não estejam em dia com as inspeções obrigatórias.

A equipe monitora, ainda, veículos e os locais de cometimento de infrações para o planejamento e realização de blitzes inteligentes, com o objetivo de otimizar a eficiência das operações de acordo com o segmento proposto pelos levantamentos obtidos junto ao Cerco.