Cerimônia homenageia vencedores da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

today15 de março de 2023 remove_red_eye21

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), promoveu nesta quarta-feira (15), uma cerimônia de premiação dos alunos capixabas que participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) 2019/2021. A solenidade aconteceu no Centro de Convenções de Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande. Foram premiados 474 estudantes capixabas das redes estadual, municipal, federal e privada. Apenas da Rede Estadual foram premiados 179 alunos.

Em sua fala, Casagrande parabenizou os vencedores – ao todo, foram distribuídas 32 medalhas de ouro, 113 de prata e 329 de bronze. “A Matemática pode ser uma disciplina assustadora para muitos, especialmente no Ensino Médio. Só que ela é fundamental para o desenvolvimento de várias habilidades e a compreensão de como as coisas funcionam. Um exemplo prático ocorreu na pandemia da Covid-19, em que realizamos projeções por meio de equações matemáticas para garantir que nenhuma pessoa ficasse sem atendimento médico e para que os leitos suficientes fossem disponibilizados”, contou.

“Muito embora apenas 11% dos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio no Estado apresentem um conhecimento avançado em Matemática, o Espírito Santo está três vezes à frente do resultado do segundo lugar. Iniciativas como a OBMEP incentivam e tornam a disciplina mais amigável e menos assustadora”, completou o governador.

O objetivo da Olimpíada é promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento, contribuindo para a melhoria da qualidade da Educação Básica, incentivando o estudo da Matemática entre estudantes das escolas do Estado do Espírito Santo. Além disso, busca estimular a integração com as universidades, os institutos de pesquisa e as sociedades científicas.

“O Programa Matemática na Rede visa ensinar a matemática, mas também criar um ambiente de interesse, além de proporcionar o ensino e aprendizagem. Quero parabenizar a cada um de vocês que participou, que ganhou medalha e também aqueles que não ganharam. É muito honroso estar disposto a participar de uma Olimpíada como essa”, disse o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.

A cerimônia foi realizada pela Secretaria da Educação (Sedu) e pela Coordenação Regional da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas do Espírito Santo (OBMEP/ES), por meio do Programa Matemática na Rede. O programa oferece aos estudantes aulas e encontros preparatórios, com atividades que têm o objetivo de dar oportunidade e aperfeiçoar o rigor da leitura e da escrita de resultados, as técnicas e métodos, e a independência do raciocínio analítico por meio de resolução de problemas.

O ex-aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Ana Portela de Sá, de Vila Pavão, Raylan Klitzke Schultz, é medalha de ouro e participou do Matemática na Rede. Hoje ele cursa Ciências da Computação na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – Campus São Mateus. “Quando estudava na escola estadual, eu participava do Matemática na Rede, o que me ajudou muito nessa área que eu já gostava. Estou orgulhoso com essa conquista”, relatou o estudante.

Outro aluno premiado foi Felipe de Oliveira, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Emílio Oscar Hulle, de Marechal Floriano, que recebeu medalha de bronze e falou sobre o momento. “Todo o esforço valeu a pena, ser reconhecido intelectualmente é altamente gratificante. Desde mais novo eu sempre tive um apego nessa área de exatas e tecnologia. Participar das olimpíadas e ser medalhista foi muito importante para o meu crescimento pessoal e acadêmico”, afirmou.

OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Foi criada em 2005 para estimular o estudo da Matemática e identificar talentos na área.