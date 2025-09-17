Cerimônia premia alunos capixabas medalhistas da Olimpíada de Matemática

today17 de setembro de 2025 remove_red_eye41

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), realizou, nesta terça-feira (16), a Cerimônia Capixaba de Premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), referente à edição de 2024. Na ocasião foram homenageados 296 estudantes pelo desempenho na competição, sendo 23 com medalhas de ouro, 68 com medalhas de prata e 205 com medalhas de bronze.

A solenidade, realizada no Centro de Convenções de Vitória, contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, além de representantes de instituições de ensino, professores, familiares e gestores escolares.

Em sua fala, o governador destacou a importância da Matemática na vida cotidiana e no desenvolvimento do Estado. “Quero parabenizar todos os estudantes que participaram e também aos que foram premiados. A matemática nos segue em todos os momentos da nossa vida. Na pandemia, por exemplo, as nossas decisões foram tomadas com base em uma matriz de risco que utilizava dados estatísticos. A matemática nos ensina a ter um pensamento lógico e prático. Quando você apresenta um dado, você convence mais do que um grande e belo discurso”, disse.

Casagrande prosseguiu: “Esse prêmio que os alunos estão recebendo hoje é na verdade um prêmio para o Espírito Santo. Pois quem realmente vai se beneficiar com essa conquista é o desenvolvimento do Estado. Ter uma população com uma educação de qualidade muda a vida de todos ao seu redor e faz com que o Espírito Santo seja essa referência em diversas áreas para o País”.

Em seguida, o secretário da Educação ressaltou o papel da Olimpíada como um importante estímulo ao protagonismo estudantil. Na qual, cada medalha conquistada traduz dedicação, talento e superação, além de reforçar o compromisso do Governo do Estado em ampliar as oportunidades de aprendizagem em Matemática no Espírito Santo.

“Embora represente um desafio para muitos, a disciplina abre portas para diversas áreas, da ciência e tecnologia às decisões que impactam diretamente a sociedade. Para o gestor, reconhecer os medalhistas significa valorizar o esforço individual dos estudantes e inspirar outros a seguirem o mesmo caminho”, destacou Vitor de Angelo.

Nos momentos que anteciparam as entregas também foram realizadas atividades de incentivo ao estudo da Matemática, como a Minifeira, com a exposição de projetos desenvolvidos por estudantes da Rede Pública de Ensino e por laboratórios de instituições de Ensino Superior, além de uma roda de conversa com multimedalhistas da OBMEP.

Matemática na Rede

O Programa Matemática na Rede, criado pelo Governo do Estado em parceria com a Coordenação Regional da OBMEP/ES e com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), oferece suporte e incentivo aos estudantes, com atividades como a Iniciação Científica de Matemática e a Monitoria de Matemática.

A iniciativa busca promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento, contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica, além de estimular a integração com universidades, institutos de pesquisa e sociedades científicas.

foto Hélio Filho/Secom