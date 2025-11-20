Cesan lança plataforma virtual mais ágil e eficiente

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) deu um passo importante na modernização do atendimento ao lançar, a nova Agência Virtual, uma plataforma totalmente repaginada, desenvolvida pela Gerência de Tecnologia da Informação da própria empresa, em parceria com a Gerência Comercial.

Disponível em https://servicos.cesan.com.br/area-publica , o novo ambiente reúne, em um único lugar, os principais serviços utilizados pelos clientes, oferecendo agilidade, autonomia e conforto para o dia a dia.

“Estamos ampliando as opções digitais e investindo em soluções que facilitem a vida dos nossos clientes. A nova Agência Virtual é um marco na transformação digital da Cesan, reforçando nosso compromisso com a eficiência, a transparência e a melhoria contínua do atendimento.”, afirmou o presidente da Cesan, Munir Abud.

A plataforma foi completamente redesenhada, com foco na experiência do cliente. A navegação está mais simples, intuitiva e eficiente, funcionando perfeitamente tanto no computador quanto no celular.

Entre os serviços disponíveis, o cliente pode: emitir 2ª via da conta; consultar débitos; solicitar ligação de água; atualizar dados cadastrais; acompanhar protocolos; simular consumo e tarifas, e acessar faturas anteriores.