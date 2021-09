Cidade da Serra inclui adolescentes com 12+ no agendamento de hoje (20) a partir das 18h

Mais um grupo foi incluído para ser vacinado contra a Covid-19 no município da Serra. Dessa vez são os adolescentes de 12 anos ou mais, sem comorbidades, que passam a ter direito à vacinação. E tem mais: sem longa espera. Eles já farão parte do agendamento desta segunda (20), que vai acontecer às 18 horas, pelo site da Prefeitura da Serra.

Serão disponibilizadas 6.595 doses, com vagas tanto para D1 quanto para D2. A galera do reforço, como é o caso das pessoas com 60 anos de idade ou mais que receberam a segunda dose – ou a dose única – há cinco meses, independente do imunizante aplicado à época, também seguem no agendamento.



Ficou assim, então: para quem tomou a D2 em 22/04 pode agendar a partir de 22/09. Para quem tomou a D2 em 23/04 pode agendar a partir de 23/09. E, para quem tomou a D2 em 24/04 pode agendar a partir de 24/09.



Também haverá doses para aqueles que se encaixam no grupo com alto grau de imunossupressão. No entanto, nesse caso, já pode agendar quem recebeu a segunda dose ou dose única há 28 dias (até 25/08/2021), independente do imunizante da época.



Se você tem mais de 18 anos, é gestante, puérpera e está no aguardo para receber as doses do imunizante, pode ficar atento ao agendamento desta segunda. Esses grupos também serão contemplados com vagas.



Atenção ao cartão de vacina, pois segue o aprazamento para quem já está na época de completar seu esquema vacinal:

-Pessoas que receberam a Comirnaty/Pfizer/Biontech até 14 de julho;

-Pessoas que receberam a Covishield/Fiocruz/AstraZeneca até 14 de julho;

-Pessoas que receberam a CoronaVac/Butantan até 25 de agosto;



A vacinação vai acontecer na quarta (22), quinta (23), sexta (24), nas Unidades de Saúde da Serra.