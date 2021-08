Cigarro apagado! Programa de Tabagismo volta com tudo na Serra

13 de agosto de 2021

Você sabia que a Prefeitura da Serra, por meio da sua Secretaria de Saúde, tem um Programa de Tabagismo? É isso mesmo! As pessoas que estão decididas ou que precisam parar de fumar e necessitam de um apoio extra, a rede de saúde do município está preparada para recebê-las.

O serviço, que é oferecido pelas seis Unidades Regionais de Saúde (URS): Serra Sede, Serra Dourada, Jacaraípe, Feu Rosa, Novo Horizonte e Boa Vista, retornou suas atividades agora em agosto. Devido à pandemia do novo coronavírus, o programa precisou ser suspenso.

Então, como “é vida que segue”, como diz a máxima, para acessar o serviço basta ir a qualquer regional de saúde mais próxima da sua casa e se inscrever. No local, equipes de saúde capacitadas darão toda a orientação sobre o programa, além de realizar o teste para avaliar o grau de dependência da nicotina.

Cadastrados, os participantes passarão a fazer parte de uma lista, e serão chamados gradativamente para receber o tratamento contra o tabagismo.

Devido à necessidade de se manter o distanciamento, os grupos são formados por 12 pessoas. Mas ainda há vagas para o primeiro grupo em Serra Sede, Jacaraípe, Novo Horizonte e Boa Vista. No entanto, se optar por Serra Dourada ou Feu Rosa, as listas para os novos grupos estão abertas.

É importante ressaltar que o programa é formado por uma equipe multidisciplinar composta por: médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, assistente social, nutricionista e fisioterapeuta.

O participante do Grupo de Apoio ao Tabagista deverá apresentar os seguintes documentos: cartão SUS, comprovante de residência, documento de identificação original e com foto, e a inscrição realizada pela unidade de referência do usuário.