Salmão assado prático da Juju Guerra

today7 de maio de 2026 remove_red_eye71

Perfeita para os dias corridos, essa receita é rápida, prática e cheia de sabor. Além de ficar deliciosa, ainda faz sucesso em qualquer ocasião. Vale a pena experimentar!

INGREDIENTES

700 gramas de filé de salmão com pele

3 colheres de sopa de manteiga temperatura ambiente

1 limão siciliano

2 xícaras de tomatinhos

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Folhas de manjericão

MODO DE PREPARO

– Temperar o salmão com sal e pimenta do reino e colocar em uma travessa que possa ir ao forno.

– Pré aqueça o forno a 200 graus.

– Misture a manteiga com as raspas do limão siciliano, tempere com sal e pimenta do reino e espalhe com uma colher por toda a superfície do salmão.

– Coloque os tomatinhos em volta na travessa, tempere com um pouco de sal.

– Corte o limão siciliano em meias luas ou rodelas e distribua sobre o salmão.

– Leve ao forno por 25 minutos para o peixe rosado por dentro, se gostar mais assado, deixe por mais 5 minutos.

– Finalize com folhas de manjericão.

TEMPO DE PREPARO: 45m

6 PORÇÕES

DICAS DA JUJU

Sirva com arroz com brócolis, legumes ou batatas assadas.

FOTOS jujuguerra