Salmão assado prático da Juju Guerra
Perfeita para os dias corridos, essa receita é rápida, prática e cheia de sabor. Além de ficar deliciosa, ainda faz sucesso em qualquer ocasião. Vale a pena experimentar!
INGREDIENTES
700 gramas de filé de salmão com pele
3 colheres de sopa de manteiga temperatura ambiente
1 limão siciliano
2 xícaras de tomatinhos
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
Folhas de manjericão
MODO DE PREPARO
– Temperar o salmão com sal e pimenta do reino e colocar em uma travessa que possa ir ao forno.
– Pré aqueça o forno a 200 graus.
– Misture a manteiga com as raspas do limão siciliano, tempere com sal e pimenta do reino e espalhe com uma colher por toda a superfície do salmão.
– Coloque os tomatinhos em volta na travessa, tempere com um pouco de sal.
– Corte o limão siciliano em meias luas ou rodelas e distribua sobre o salmão.
– Leve ao forno por 25 minutos para o peixe rosado por dentro, se gostar mais assado, deixe por mais 5 minutos.
– Finalize com folhas de manjericão.
TEMPO DE PREPARO: 45m
6 PORÇÕES
DICAS DA JUJU
Sirva com arroz com brócolis, legumes ou batatas assadas.
FOTOS jujuguerra