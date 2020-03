Cinquenta respiradores chegam ao Estado para reforçar atendimento aos casos da Covid-19

No início da noite de ontem (29), a Secretaria da Saúde (Sesa) recebeu os primeiros 50 respiradores que serão utilizados no reforço ao atendimento dos casos com complicações da Covid-19 no Estado.

Os equipamentos foram entregues no depósito da Sesa e serão destinados a três hospitais da Grande Vitória, sendo 30 para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra; 10 para o Hospital Estadual Dório Silva, na Serra; e 10 para o Hospital Estadual Central, em Vitória.

O investimento foi de aproximadamente R$ 2.890.000,00, tendo cada aparelho um custo médio de R$ 57.800,00. Outros 59 respiradores adquiridos pelo Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, já garantidos por ordem judicial, têm chegada prevista para o próximo mês.

O Governo do Estado, por meio da Sesa, tem intensificado o trabalho para aquisição de mais aparelhos respiratórios com o objetivo de equipar os mais de 300 leitos de UTI, que vêm sendo preparados para os pacientes infectados pelo novo Coronavírus.