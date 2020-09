Clara Avelino | Preste atenção nesse nome

Aos 16 anos a modelo Clara Avelino (@claraavelinobrito) vem se destacando no mundo Fashion. A bela de Jaboatão dos Guararapes – Pernambuco, que acaba de fotografar uma campanha para a marca Ginger, da atriz Marina Ruy Barbosa, é uma das agenciadas da Rock MGT (@rockmgt), agência comandada por Clovis Pessoa (@clovispessoa).

A modelo já soma em seu portfólio trabalhos para marcas como Pantys, Hering, Batiche, Angela Motta, Arezzo e Lolitta e traz em suas lembranças profissionais grandes histórias “ Todos os trabalhos que faço tem uma história diferente para contar, pessoas incríveis a minha volta, cada um é uma experiência única, sou muito grata a tudo que já vivi e ainda vou viver nessa profissão” comenta.

Clara sempre sonhou em ser modelo, e aos 12 anos iniciou sua carreira através de uma agência no Rio Grande do Sul. “Sempre sonhei em ser modelo, sempre gostei de me produzir e usar as roupas da minha mãe. Mas, o interesse veio de verdade quando eu assisti pela primeira vez o desfile da Victoria’s Secret e eu olhei para aquelas meninas e falei que um dia queria ser igual a elas!”

E através de muito trabalho a modelo tem conquistado seu espaço com maturidade e profissionalismo. A jovem ainda deixa uma dica para as meninas que estão começando e sonham em seguir essa carreira: “bom; nunca desistam! É difícil e corrido, mas se você quer corra atrás! Nada é fácil, mas no final tudo vale muito a pena. Não estou nem perto da onde quero chegar, mas para chegar lá eu preciso de esforço e persistência” finaliza a modelo.