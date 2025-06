Clarah Passos estreia no musical “O Palhaço Tá Sem Graça”

“É uma peça que acenderá o ‘eu interior’ e pode curar feridas que nem sabíamos que tínhamos”, diz a atriz

Clarah Passos está no elenco do musical “O Palhaço Tá Sem Graça”, com Fafy Siqueira e Fernando Vieira, que estreou em São Paulo no dia 02 de maio.

No musical, a atriz é uma ensemble. Os ensembles não possuem um personagem específico, fazem parte do grupo de atores que participam do espetáculo como coro e compõe as coreografias.

“Eu tive a oportunidade e a liberdade concedida pela direção de construir a minha própria personagem. Isso é uma das coisas que mais amo no teatro musical. A magia de poder, em cada música, ter uma oportunidade diferente de poder contribuir na criação do meu personagem, deixando ele ainda mais verdadeiro”, comenta Clarah.

“O Palhaço Tá Sem Graça” é um espetáculo cheio de emoções, sejam elas entre risadas ou lágrimas. Além de um musical que aborda a magia do circo, traz uma reflexão, sobre a redescoberta de cada um, de interesses, de medos e da coragem de colocá-los para fora.

“Venham ver o espetáculo porque é emoção garantida, fora que a dupla de palhaços Risadinha e Murmúrio, que ganharam vida através da incrível Fafy Siqueira e Fernando Vieira, são um show à parte”, convida a atriz.

Com direção artística de Hudson Glauber e direção musical de Thiago Gimenes, o musical está em cartaz no Teatro Nair Belo, de sexta a domingo, no shopping Frei Caneca, em São Paulo. O espetáculo estará em cartaz até dia 6 de julho.

Serviço

Endereço – Rua Frei Caneca, 569 – 3º Piso – SP

Horário – sexta e sábado – 20h / domingo 18h

Classificação – a partir dos 8 anos de idade

fotos Heloísa Bortz