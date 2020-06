Clientes do Bandes podem acompanhar andamento do financiamento on-line

today26 de junho de 2020 remove_red_eye30

Em tempos de pandemia e distanciamento social, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) vem priorizando o atendimento em seus canais online. No site e no aplicativo do banco capixaba, o cliente pode consultar o andamento do seu projeto de financiamento.

Pelo acompanhamento das fases da operação, o cliente terá acesso ao andamento do seu projeto de financiamento, com a explicação sobre as fases do processo em andamento e status da proposta. É mais uma ferramenta para dar agilidade e transparência ao processo, fazendo com que o recurso chegue com mais rapidez às mãos dos empreendedores.

O aplicativo está disponível para smartphones e tablets nos sistemas Android e iOS. Para acessar a nova função, basta selecionar a opção “Andamento de propostas” no menu principal e conferir em que fase a proposta do financiamento se encontra. Os que optarem por consultar no site, devem consultar a página “andamento da proposta”, na aba “Cliente”.

Para ter acesso às informações sobre o andamento do projeto, a pessoa física precisará do número do CPF e da data de nascimento, já a pessoa jurídica acessará com o CNPJ e o número da proposta.

Contendo informações sobre as condições de financiamento de programas e linhas, o app também tem a possibilidade de emitir os boletos de pagamentos de parcelas de financiamento.

Informações sobre linhas de financiamento:

Bandes Atende: 0800 283 4202

Av. Princesa Isabel, 54, Centro, Vitória

App disponível para Android e iOS

www.facebook.com/bandesonline

www.bandes.com.br