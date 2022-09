Com planejamento e tecnologia, Casagrande avança no enfrentamento da violência no ES

Candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB-40) reconhece e enfrenta os desafios da Segurança Pública desde o início de seu mandato. Com o investimento na segurança dos capixabas e a coordenação de ações integradas, o Espírito Santo alcançou o menor número de homicídios dos últimos 26 anos. Para os próximos quatro anos, Casagrande preparou investimentos no sistema e na gestão de segurança pública capixaba para avançar do nível analógico para o digital, com aportes em tecnologia e capacitação.

“Em 2011, quando cheguei no governo, estruturei a área, que estava desorganizada. Em 2019, novamente tive que reestruturá-la, é o que estamos fazendo. Apesar das situações difíceis que enfrentamos agora, é preciso observar o filme completo, não só a fotografia. Em 2011 éramos o 2º Estado mais violento, hoje somos o 13º menos violento. Essa é uma área complexa e desafiadora, que requer continuidade nas políticas públicas”, explica.

Casagrande acredita no aprimoramento permanente das forças policiais com investimentos na recomposição do efetivo, compra de equipamentos, viaturas e armas, que permitem um combate efetivo ao crime organizado.

“Investimos nas forças policiais, com concurso, em armamento, novas viaturas, em tecnologia, como o Cerco Inteligente que já está em funcionamento na Grande Vitória e vai nos ajudar a monitorar furtos e carros roubados. Só este ano já foram recuperados 25 carros com o sistema”. A redução da violência no campo também é um dos objetivos de Casagrande, com a consolidação do Plano de Segurança Rural, único no país.

Para o candidato, a continuidade e o fortalecimento das estratégias do programa Estado Presente são determinantes para enfrentar a complexidade das drogas e a maior disponibilidade de armas. Por isso é um trabalho que requer investimento em frentes diversificadas.

“É fundamental investir na área social, e vamos intensificar cada vez mais o trabalho que já realizamos: como os 14 CRJs que estamos entregando, investindo em cultura e qualificação profissional, que com o QualificarES vai formar 500 mil capixabas até o fim do ano”, relembra Casagrande.

Violência contra a mulher

Uma das frentes mais importantes do trabalho de Casagrande no enfrentamento à violência é a proteção das mulheres capixabas. No Espírito Santo já estão sendo inaugurados três Núcleos de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e seis Centros de Referência.

“São nove locais onde as mulheres terão um acompanhamento para poder denunciar, se orientar, ter apoio jurídico, psicológico e social”, descreve o candidato.

Além disso, há também programas das polícias civil e militar e ferramentas digitais que auxiliam nesta tarefa, como o aplicativo SOS-Maria. Para os próximos quatro anos, Casagrande pretende avançar na implementação do Programa Mulher Segura ES, dando prioridade ao enfrentamento da violência de gênero no Espírito Santo.