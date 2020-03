Com recursos de Vidigal, é assinada ordem de serviço de obras no Ifes de Vila Velha

O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) participou, nesta segunda-feira (9), da assinatura da ordem de serviço para a construção do prédio de extensão tecnológica, drenagem e quadra poliesportiva, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Vila Velha.



As obras serão contempladas com emenda parlamentar de sua autoria, cujos recursos estão na ordem de R$ 700 mil ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2019.



“Tivemos a honra de investir recursos nesse projeto tão importante. Vamos acompanhar de perto o passo a passo das obras e garantir mais tecnologia, educação e esportes para a comunidade acadêmica”, comentou Sérgio Vidigal.



Vidigal lembra ainda que a instituição vai receber ainda R$ 495 mil, por indicação sua às emendas de bancada.



“Investir no Ifes é pensar na educação do nosso Estado. Com essas obras, os estudantes vão poder contar com mais um espaço para aprender sobre tecnologia e desenvolver atividades físicas na quadra poliesportiva”, ponderou.



Além do Ifes de Vila Velha, no total, nessa modalidade de recurso, o parlamentar indicou R$ 1.485.000,00 para os institutos de Alegre e Serra.



“Os recursos serão para a reestruturação e modernização dos Ifes. O nosso compromisso com a educação continua”, destacou o deputado.



O diretor do Ifes de Vila Velha, Diemerson Saquetto, agradeceu o empenho do deputado para com as obras e disse que a extensão tecnológica beneficiará tanto os estudantes quanto a comunidade externa.

“Este projeto possibilitará o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio dos projetos de saboaira, microscopia para crianças, fábrica de cerveja artesanal, fábrica de produção cosmética, laboratório de toxicologia, central analítica, cursos de formação continuada, oficinas, entre outras atividades”, disse Diemerson Saquetto.



Extensão

O prazo de execução das obras é de quatro meses para adequação do terreno e construção da quadra poliesportiva e de sete meses para construção do bloco de extensão tecnológica.



O bloco de extensão tecnológica abrigará o projeto Consciência Cidadã, que contempla: o projeto de saboaria, microscopia para crianças, fábrica de cerveja artesanal, fábrica de produção cosmética, laboratório de toxicologia e central analítica. Aproximadamente 1.500 pessoas vão ser beneficiadas, por ano.