Com refrão “explosivo”, Sambasoul lança novo single por mais amor e solidariedade

today13 de julho de 2022 remove_red_eye28

A canção “De Repente” chega esta sexta, 15, nas plataformas digitais e com clipe no YouTube

Amar é todo dia. Este é o recado do novo single do Sambasoul, “De Repente”, samba pop cheio de energia positiva e refrão explosivo. Quarto fonograma autoral trabalhado pela banda, a canção vai ao ar com clipe no YouTube esta quinta, 14. Nas plataformas de streaming, como Spotify, a canção entra sexta, dia 15.

“A música é uma celebração ao amor, ao encontro, à troca entre as pessoas que se preocupam umas com as outras dia após dia e fazem a vida ter sentido nesse contexto. A gente está realmente contando as horas para lançar, pois o refrão vai fazer todo mundo pirar”, projetam os integrantes do grupo, formado por Raul Mesquita (Voz), Lucas de Carvalho (Baixo) e Rafael Valadares (Guitarra).

O clipe apresenta roteiro inspirado na energia da canção: praia, surfe, roda de violão, leveza e ambientes tropicais. “De Repente” é composição de Anderson Ventura, do Java Roots, e foi produzida por André Daumas, no Estúdio A.

O Sambasoul

Grupo oficial da distribuidora ONErpm, uma das maiores do mundo, a banda já havia lançado os singles autorais “Fica Mais Um Pouco”, “Taí” e “Tudo Que Você Quiser”.

Além disso, o Sambasoul revelou em 2021 releituras de canções já conhecidas do público, ao vivo e com arranjos que mostram a mistura musical caraterística da banda, principalmente com samba, pop e reggae.

Disponível nas plataformas digitais e com as imagens completas do show no YouTube, as músicas lançadas foram “Sorri, Sou Rei” (Natiruts), “Alguém me Avisou” (Dona Ivone Lara, esta apenas no YouTube), “4 da Manhã” (UM44K), “Sobre Nós” (Poesia Acústica), “Mega Star (Exaltasamba), “É Tarde Demais” (Raça Negra) e “Quero Te Encontrar” (Claudinho e Buchecha).

Interessante é que toda a preparação para o show ao vivo aconteceu com uma reunião da banda em um sítio em Vila Velha, encontro que também está registrado numa série de episódios no YouTube do grupo.

Shows

O Sambasoul tem sido uma das bandas mais procuradas no Espírito Santo pela capacidade de despertar interesse no público e encher shows. Para se ter ideia, o grupo emplacou evento próprio, o Sambasoul Sunset, com média de 1,5 mil pessoas nos shows.

A banda também já tocou ao lado de nomes e bandas como Ivete Sangalo, Skank, Silva, Marcelo D2, Atitude 67, Melim, Ferrugem, Armandinho, Léo Santana, Lagum, Criolo, Thiaguinho e mais.

– Quando: esta quinta, 14, e sexta, dia 15;

– Onde: Clipe no YouTube na quinta e canção nas plataformas na sexta;

– Spotify Sambasoul: https://open.spotify.com/artist/0pJMpj1Xj6JqgJSUHiwbU0?si=bzWeCluPQf-1OZfwoyZguw

– YouTube: https://www.youtube. com/channel/UCxa_c- ow0xyqmQd1yUNjGBg