Com Sylvester Stallone e Isis Valverde, “Código Alarum” ganha nova data de estreia nos cinemas

today6 de março de 2025 remove_red_eye44

O longa de ação chega aos cinemas no dia 10 de abril e acaba de ter uma cena exclusiva divulgada. Confira!

CÓDIGO ALARUM acaba de ganhar uma nova data de estreia nos cinemas nacionais: 10 de abril. Com distribuição da Imagem Filmes e estrelado por Sylvester Stallone, Scott Eastwood, Willa Fitzgerald e Isis Valverde, o longa-metragem promete uma narrativa intensa e repleta de reviravoltas, sendo um prato cheio para os fãs de ação. Para aumentar ainda mais a expectativa, uma cena exclusiva foi divulgada.

Confira a cena exclusiva:

CÓDIGO ALARUM acompanha Joe e Lara Travers, um casal de assassinos profissionais que tenta abandonar o mundo do crime. Entretanto, ao encontrarem um pen drive com informações altamente sigilosas, tornam-se alvos de uma caçada implacável. No encalço deles está Chester (Sylvester Stallone), um agente da CIA determinado a capturá-los. A atriz brasileira Isis Valverde interpreta Bridgette Rousseau, amiga do casal, marcando a sua estreia em um longa internacional.

Dirigido por Michael Polish, a trama do filme se desenvolve em um jogo de gato e rato, com traições e alianças inesperadas, onde os protagonistas precisam decifrar quem realmente está ao seu lado. Em meio a cenários urbanos e locais remotos, a narrativa equilibra momentos de ação explosiva com dilemas morais profundos, mostrando que a linha entre heróis e vilões pode ser tão fina quanto um fio de navalha.

Assista ao Trailer

Sinopse

Joe (Scott Eastwood) e Lara (Willa Fitzgerald) são agentes secretos que vivem fora do radar, mas quando saem de férias com amigos (Isis Valverde), eles se tornam alvos de uma caçada brutal. Suspeitos de estarem ligados à ALARUM, uma rede secreta de espiões, o casal é forçado a fugir, sem saber em quem confiar. Perseguidos por inimigos implacáveis e em um mundo de mentiras e traições, eles são obrigados a duvidar até mesmo de seus próprios aliados.

Elenco

Sylvester Stallone;

Scott Eastwood;

Willa Fitzgerald;

Isis Valverde;

Mike Colter;

Joel Cohen.

Ficha Técnica

Direção: Michael Polish;

Roteiro: Alexander Vesha;

Produção: Randall Emmett, Joel Cohen, Alissa Holley, Gwen Osborne, Bob Sobhani;

Direção de fotografia: Jayson Crothers;

Trilha sonora: Yagmur Kaplan.