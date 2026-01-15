Com volta às aulas, entrega de uniformes gratuitos vai movimentar escolas do Estado

Projeto de Gandini apresentado há 3 anos e que garante uniformes gratuitos para alunos do ensino médio foi ampliado pelo governo e, pela primeira vez na história, 200 mil alunos da rede pública vão receber de graça kit com duas camisetas, uma calça e uma bermuda

A volta do recesso escolar está marcada para o dia 4 de fevereiro, mas o clima já é de expectativa nas escolas da rede pública estadual. O motivo é a entrega dos 200 mil kits de uniformes escolares gratuitos, que será realizada com a volta às aulas, o que tem gerado um clima de expectativa entre alunos, famílias e educadores.

A iniciativa tem origem no Projeto de Lei nº 356/2023, apresentado pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e vice-líder do governo. A proposta prevê a distribuição gratuita de uniformes para estudantes do ensino médio da rede pública estadual, transformando a ação em política pública permanente.

“Apresentei o projeto em 2023, há três anos, e, felizmente, o governo do Estado aproveitou a discussão, ampliou e vai aplicar a ideia. A partir deste ano, todos os alunos da rede pública vão receber o uniforme escolar. Isso é prioridade na educação”, afirmou Gandini.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), a logística de entrega já está definida. As mais de 800 mil peças serão encaminhadas diretamente para as unidades escolares, onde os alunos poderão retirar os uniformes. Não será necessário se deslocar para outros locais.

A estimativa é que, nos primeiros dias de aula, os estudantes já tenham acesso ao kit completo de uniforme escolar.

Cada aluno receberá duas camisetas, uma calça e uma bermuda, beneficiando estudantes de toda a rede estadual. O novo modelo de uniforme foi escolhido por meio de consulta pública, que contou com a participação de mais de 26 mil pessoas, entre alunos, professores, gestores, pais e responsáveis. O design vencedor, do grupo Traço Capixaba, é na cor azul-marinho e traz o nome da escola nas costas.

Além do impacto direto na vida das famílias — já que cada peça pode custar até R$ 45 no comércio —, a iniciativa também cumpre papel social. Parte dos 800 mil uniformes foi confeccionada por 150 internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha I, dentro do programa Costurando o Futuro, em parceria entre as secretarias de Estado da Educação (Sedu) e da Justiça (Sejus), garantindo capacitação profissional e renda.

Para Gandini, a entrega dos uniformes simboliza mais do que uma ação administrativa. “Queremos garantir que todos os alunos tenham acesso a essa conquista, fortalecendo a escola, promovendo pertencimento e reduzindo desigualdades. Educação de verdade se constrói com políticas públicas que permanecem”, concluiu.

crédito Gleberson Nascimento