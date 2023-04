Comissão de Meio Ambiente fiscaliza compensações ambientais da Vale na praia de Camburi

Representante da mineradora vai ser ouvido pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa para falar sobre o que avançou no Termo de Compromisso Ambiental assinado pela empresa para a parte Norte da praia de Camburi, em Vitória, o que inclui a construção de um segundo parque no local

Depois de muitas idas e vindas, enfim, o Parque Costeiro será construído e administrado pela Vale, na parte Norte da praia de Camburi, em Vitória. O novo parque é uma medida de compensação pelas atividades desenvolvidas na cidade pela mineradora, assim como ocorreu com o Atlântica Parque, que foi entregue em 2019.

Mas qual é a previsão de início das obras do novo parque? Quando haverá de fato a entrega à população? Essas e outras informações serão divulgadas pela empresa na Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania). A reunião será amanhã (12), às 14 horas, no plenário Rui Barbosa.

“Vamos, juntos com o Ministério Público, o Iema e a Associação de Moradores de Jardim Camburi, dentre outros convidados, ouvir a Vale para descobrir o que foi cumprido nas ações de compensações ambientais acordadas pela empresa”, informou o deputado.

Gandini lembra que o novo parque é fruto do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) firmado pela Vale em uma Ação Civil Pública do Ministério Público, diante da necessidade de compensação e recuperação da região Norte da praia de Camburi.

Parque Costeiro, que será construído e administrado pela Vale na parte Norte da praia de Camburi, em Vitória: medida de compensação ambiental. (crédito Wilbert Suave)

Segundo ele, a reunião será importante para fiscalizar o que avançou nos termos assinados pela Vale, no que trata a orla de Camburi.

“Há compensações ambientais – entre elas: as construções de dois parques, o Atlântica Parque (já entregue) e o Parque Costeiro – além das ações de recuperação ambiental, tais como: a troca da areia poluída com o minério de ferro e a limpeza do córrego do bairro. São ações importantes por causa da degradação ambiental de décadas”, avaliou Gandini.

Para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, algumas das ações já deveriam ter sido concluídas, mas estão atrasadas em relação ao seu prazo inicial. Daí a importância do encontro para cobrar as prioridades.

Também participam: as prefeituras da Serra e de Vitória, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), além da sociedade civil organizada, inclusive com a presença dos representantes da Associação de Moradores de Jardim Camburi.

