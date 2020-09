Como você cuida do alimento que consome?

Alimentos contaminados são um risco à saúde. E a contaminação pode ocorrer a qualquer momento, por diversas razões, até mesmo dentro de casa. As economistas domésticos do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) que fazem parte da equipe do Programa AlimentarES, elaboraram algumas orientações para ajudar as pessoas no que se refere às boas práticas de manipulação e às técnicas de conservação de alimentos.

Segundo a equipe, a manipulação de alimentos deve garantir a segurança alimentar com o objetivo de evitar a contaminação dos alimentos e, consequentemente, não colocar em risco a saúde dos consumidores.

Alimentos seguros são aqueles produzidos em condições que garantam a diminuição dos riscos de contaminação em todas as etapas de produção: plantio, colheita, processamento, armazenagem, transporte, comercialização, conservação, preparo e consumo.

Ainda de acordo com as profissionais, a contaminação dos alimentos pode ser causada por diversos agentes: químicos, como produtos de limpeza; físicos, como as pedrinhas encontradas no feijão; biológicos, como bactérias, fungos, vírus e parasitas.

Mas onde estão estes agentes? Em que momento eles podem contaminar os alimentos? No ambiente (ar, solo, caixas e sacolas usadas no transporte, bancada da pia etc.); nos utensílios (tesouras de colheita, recipientes de armazenamento, tábuas, talheres etc.); e também no corpo humano, principalmente nas mãos.

A equipe do AlimentarES destaca, ainda que microrganismos como bactérias, fungos e vírus não podem ser vistos a olho nu, mas estão entre as principais causas de contaminação de alimentos. Em apenas 15 minutos, alguns microrganismos podem dobrar de quantidade no alimento.

Por isso, é importante seguir as orientações na hora de manipular e conservar os alimentos. Higienizar bem as mãos (lavar com água e sabão, secar em seguida e utilizar álcool 70°); retirar brincos, anéis e pulseiras na hora de manipular/preparar os alimentos e usar máscara são atitudes simples e bastante eficazes.

As economistas domésticos do Incaper pontuaram, ainda, que a higienização das mãos é um ato de proteção: evita a contaminação dos alimentos durante a preparação e o consumo. O manipulador tem o contato direto não só com os alimentos, mas também com utensílios e superfícies. É importante o uso de máscaras para impedir a contaminação por gotículas e a disseminação da Covid-19.

É importante também cuidar das instalações, equipamento e utensílios que são utilizados para produzir ou prepara os alimentos. A higienização correta de superfícies e utensílios como bancadas, pias, mesas, facas e colheres contribui para garantir boas condições higiênicas na manipulação dos alimentos e, assim, prevenir a contaminação.

Confira algumas dicas para higienizar adequadamente os alimentos

– Voltou do mercado? Lave as embalagens com água e sabão e/ou borrife álcool 70° antes de armazená-las.

– Mergulhe frutas, verduras e legumes em solução clorada por 10 a 15 minutos. Depois passe por água corrente e limpa [Solução clorada: 1 colher (sopa) de água sanitária para cada 1 litro de água potável].

– Não exponha os alimentos: a uma dosagem excessiva dos produtos de desinfecção; a um tempo prolongado de mergulho na solução de desinfecção.

– Evite contaminação dos alimentos. Higienize bem os/as: instalações (pias, bancadas, etc.); maquinários (liquidificador, batedeira etc.); utensílios (potes, talheres, tábuas de corte etc.).

– Os alimentos que não forem prontamente consumidos devem ser armazenados em potes higienizados.

– Prefira os alimentos saudáveis e nutritivos produzidos pela agricultura familiar capixaba!

O preparo e a conservação dos alimentos também merecem atenção

– Leia os rótulos dos produtos para identificar a forma de preparo e de conservação, a origem do fabricante, a data de validade, os ingredientes, os aspectos nutricionais e outras informações para o consumo seguro e consciente dos alimentos.

– Produtos congelados têm o prazo de validade maior dos que estão apenas refrigerados.

– Sirva alimentos frescos ou recém preparados. Mesmo sob refrigeração adequada, podem haver alterações que causam prejuízo à saúde.

– Aplique a técnica do “branqueamento”: ferva os alimentos por até 2 minutos. Em seguida, mergulhe-os imediatamente em água gelada por mais 2 minutos. Escorra bem a água, separe em pequenas porções e congele.

– Desta maneira, é possível conservar melhor os vegetais, preservar o valor nutricional, evitar desperdício.

Outras orientações importantes sobre a higienização correta dos alimentos podem ser obtidas em: https://incaper.es.gov.br/Not%C3%ADcia/aprenda-a-higienizar-corretamente-os-alimentos

Sobre o AlimentarES

O Programa AlimentarES tem por objetivo disponibilizar alimentos saudáveis na mesa de quem precisa e, ao mesmo tempo, gerar renda para os agricultores de base familiar do Espírito Santo. Uma das metas do Programa é distribuir, até o fim do ano, 5.500 cestas verdes com alimentos saudáveis produzidos por agricultores familiares capixabas. As cestas verdes são complementares aos donativos distribuídos pelo Programa ES Solidário, contribuindo para a melhoria da qualidade nutricional das cestas já ofertadas.

Estruturada de forma intersetorial, a atuação do AlimentarES vai beneficiar as famílias contempladas com as cestas de alimentos e também os agricultores que atuarão como fornecedores. Além disso, o projeto visa a conscientizar os capixabas sobre a importância do consumo de alimentos saudáveis, evidenciando os valores nutricionais dos alimentos e seus benefícios à saúde.

O Programa AlimentarES envolve a articulação de diversas secretarias e órgãos do Governo do Estado, por meio da atuação direta da Vice-Governadoria, das Secretarias de Estado de Direitos Humanos (SEDH), da Saúde (Sesa), da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) e de Economia e Planejamento (SEP); da Superintendência Estadual de Comunicação Social (Secom); do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper); das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa); do Corpo de Bombeiros Militar; e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes); além da parceria da Universidade Salesiano (Unisales), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

