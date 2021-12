Comunidade de Arerá, em Anchieta, irá ganhar pavimentação e drenagem em via

A Prefeitura de Anchieta dará ordem de serviço hoje (02), às 17h30min, para início das obras de pavimentação na comunidade de Arerá, no interior do município. A solenidade irá ocorrer na própria comunidade com participação dos moradores, lideranças, vereadores e do prefeito Fabrício Petri.

No local, uma via com 619 metros de extensão, receberá obras de drenagem e pavimentação, beneficiando diretamente diversas famílias.

O pacote de investimento em pavimentação rural já atendeu diversas comunidades entre os anos de 2019, 2020 e 2021. A localidade de Belo Horizonte também será contemplada com os serviços nas ruas 01 e 02. A ordem de serviço, segunda o titular da pasta, Leonardo Abrantes, deve ocorrer nos próximos dias.



De acordo com o secretário, a obra de pavimentação nas duas comunidades têm parceria com o governo estadual pelo programa Pavimentação Rural. Segundo ele, o Estado fornecerá o material e o município contratou os serviços de mão de obra para pavimentar as vias.