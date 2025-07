Confira a programação da 50ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves

18 de julho de 2025

De 23 a 27 de julho Alfredo Chaves será palco de uma das maiores e mais tradicionais festas do Espírito Santo: a 50ª Festa da Banana e do Leite. Em clima de celebração e história, o evento, que acontece no Parque de Exposições, reúne cultura, música, gastronomia, esporte, valorização da agricultura familiar e momentos de emoção que resgatam a identidade do povo alfredense.

Neste ano especial, o evento contará com grandes atrações musicais com os shows nacionais de João Gomes e Eduardo Costa. Ainda, a programação conta com Feira do Agroturismo com os sabores do interior, além da aguardada Virada dos Tachos, com quase 300 quilos de doce de banana com requeijão cremoso, que atrai uma multidão para ver a mistura gigante sendo virada e, claro, para degustar essa iguaria típica da região.

Programação Musical para todos os gostos

A festa promete embalar o público com shows locais e grandes nomes da música nacional. Destaques incluem o grupo Bom Gosto, que sobe ao palco na sexta-feira (25), e o fenômeno do piseiro João Gomes, com apresentação marcada para o sábado (26), às 23h30. A programação musical ainda conta com talentos regionais e da terra e do sertanejo Eduardo Costa, no domingo (27).

Feira do Agroturismo e delícias da terra

A tradicional Feira do Agroturismo será aberta oficialmente na sexta-feira (25), às 18h, e volta a funcionar no sábado e domingo. No espaço, o visitante encontrará produtos da agricultura familiar, doces caseiros, queijos, licores, pães artesanais, artesanato, flores e muitas delícias produzidas por agricultores e empreendedores locais.

Tradicional Virada dos Tachos

Um dos momentos mais esperados do evento acontece no domingo (27), às 14h30, com a Virada dos Tachos. Nesta edição, serão preparados quase 300 kg de doce de banana com requeijão, em tachos gigantes, para alegria do público, que acompanha cada etapa da produção e, claro, participa da degustação gratuita após a virada.

Cultura rural e concursos tradicionais

A festa também valoriza o trabalho do campo com os tradicionais Concursos de Gado Leiteiro e Concurso de Bananas, que premiam os melhores produtores da região. A abertura oficial do concurso de gado ocorre na quarta-feira (23), às 19h, no Parque de Exposições.

Escolha da Rainha e títulos de honra

Na sexta-feira (25), a beleza e tradição ganham destaque com o desfile de escolha da Rainha e Princesas da Festa, às 19h. Já na quinta-feira (24), às 18h, acontece a Sessão Solene de entrega de Títulos de Cidadão Alfredense e Comendas de Honra ao Mérito, na Câmara Municipal.

Motocross, caminhada PET e atividades culturais

A programação também inclui etapa do Campeonato Capixaba de Motocross, com treinos no sábado e corrida no domingo (27), às 10h30, além de apresentações culturais, caminhada PET, alvorada festiva e missa em ação de graças no domingo, às 10h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Quarta-feira – 23 de julho

19h – Abertura Oficial do Concurso de Gado Leiteiro

19h10 – Show Local – Praça de Alimentação

Quinta-feira – 24 de julho

18h – Sessão solene de entrega de título de Cidadão Alfredense e Comendas de Honra – Câmara Municipal

19h – Abertura Oficial da 50ª Festa da Banana e do Leite – Parque de Exposições

19h – Show Local – Praça de Alimentação

21h – Show Filipe Fantin – Praça de Alimentação

23h30 – Show Fernanda Pádua – Praça de Alimentação

Sexta-feira – 25 de julho

18h – Abertura da Feira do Agroturismo

18h – Show Local – Praça de Alimentação

19h – Desfile de escolha da Rainha da Festa – Parque de Exposições

20h – Show Taianna – Praça de Alimentação

22h – Show Local – Praça de Alimentação

00h – Show Bom Gosto – Palco 1

02h – Show Glauco – Praça de Alimentação

Sábado – 26 de julho

07h30 – Caminhada PET

08h30 – Treino Livre de Motocross

10h – Apresentações Culturais

13h – Homenagem Alfredense Ausente – Parque de Exposições

13h a 18h – Shows Locais – Praça de Alimentação

16h – Abertura da Feira do Agroturismo

19h30 – Show Priscila Ribeiro – Praça de Alimentação

21h30 – Show Breno e Bernardo – Praça de Alimentação

23h30 – Show João Gomes – Palco 1

02h – Show Local – Praça de Alimentação

04h – Alvorada pelas ruas da cidade

Domingo – 27 de julho

08h – Treino Livre – Pista de Motocross

10h – Missa da Festa – Parque de Exposições

10h30 – Largada – Etapa Campeonato Capixaba de Motocross

11h – Manhã Kids – Grupo Papa Légua

12h – Show Local – Praça de Alimentação

13h – Premiação do Concurso de Gado Leiteiro e Concurso de Bananas

13h30 – Show Local – Praça de Alimentação

14h – Abertura da Feira do Agroturismo

14h30 – Virada dos Tachos – Doce de Banana com Requeijão Cremoso – Parque de Exposições

16h – Show Pele Morena – Praça de Alimentação

18h – Show Local – Praça de Alimentação

20h – Show Eduardo Costa – Palco 1

22h – Show Maycon Sarmento – Praça de Alimentação

00h – Show Local – Praça de Alimentação