Confira a programação do Carnaval 2020 em Guarapari

today10 de fevereiro de 2020 remove_red_eye23

A Prefeitura de Guarapari elaborou uma programação diferenciada para moradores e turistas, durante o Carnaval 2020. No Centro, na Avenida Joaquim da Silva Lima, acontece o tradicional desfile das Escolas de Samba e dos blocos, de 21 a 25 de fevereiro. Além disso, Praia do Morro, Meaípe e Santa Mônica também recebem programação de carnaval.

Confira a programação

Centro

Sexta-feira (21)

20h – Abertura do carnaval com entrega da chave da cidade ao Rei Momo, Rainha e Musa do Carnaval 2020.

Sábado (22)

18h Bloco Vai na Fé

19h Bloco das Misses

20h Bloco Central

21h Bloco Amigos da Fonte

22h Bloco Olaria 2000

23h Bloco Rama

Domingo (23)

Ordem do desfile da Escolas de Samba

20h30 às 22h – Associação Cultural, Social e Esportiva, Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos de JK

22h30 às 0h – Associação Cultural, Social e Esportiva, Grêmio Recreativo Escola de Samba Guarapari Imperial

0h30 às 2h – Sociedade Recreativa Escola de Samba Juventude de Muquiçaba

Segunda (24)

18h Bloco Guaramirim

20h Bloco Central

21h Bloco Turma do Funil

22h Bloco Olaria 2000

23h Bloco Papadefus

Terça-feira (25)

17h Bloco Papinha

19h Bloco das Misses

20h Bloco Amigos da Fonte

21h Bloco Turma do Funil

22h Bloco Rama

Programação na Praia do Morro, Meaípe e Santa Mônica