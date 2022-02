Confira as 10 novidades gratuitas da semana na NetMovies

today17 de fevereiro de 2022 remove_red_eye91

A NetMovies, serviço gratuito de streaming que adiciona novidades semanalmente, traz 10 títulos para sua plataforma nesta quinta-feira, 17 de fevereiro. Confira os destaques:

Street Dance – Duas Vezes Mais Quente (Musical, Romance, Drama)

Após ser humilhado em pleno palco por um grupo de dança chamado Invincible, o dançarino Ash começa a planejar sua revanche. Para isso, ele passa a viajar aos mais diversos países em busca de dançarinos que possam formar um grupo capaz de derrotar seus adversários.

Ploddy (Animação, Aventura, Comédia, Família)

Em uma forte tempestade de outono, a energia elétrica na cidade de Bodo é cortada. Ploddy, o carro de polícia, age de forma responsável e puxa um novo cabo através da montanha, para que a cidade possa ter energia e aquecimento de novo. Mas, quando o trabalho é finalizado, Ploddy é atingido por um poderoso choque elétrico.



Balada do Amor e do Ódio (Comédia, Terror, Drama)

Ambientado na Espanha do regime franquista, o filme conta a história de dois palhaços que disputam o amor da mais bonita e sedutora mulher do circo onde trabalham.



A Sorte do Vinicultor (Romance, Fantasia, Drama)

O conto apaixonado de Sobran Jodeau, um jovem e ambicioso enólogo camponês, e os três amores de sua vida: sua bela esposa Celeste, a baronesa Aurora de Valday, intelectual orgulhosa, e Xas, um anjo que surge como uma improvável e duradoura amizade, mas que beira o erotismo.



Espada da Vingança (Ação, Aventura, Fantasia)

A guerra se espalha pelas terras frias do norte. Mercenários sedentos por sangue e gigantes colossais do gelo travam batalhas com cruzados de olhos dourados e sacerdotes templários enlouquecidos.



Recomendado

Boonie Bears e o Robô Destruidor (Animação, Aventura, Comédia, Família)

Faltando apenas um mês para o Festival da Primavera, Logger Vick quer ganhar dinheiro para as compras de Ano Novo. No entanto, seu chefe resolve demití-lo e acaba com as suas esperanças. Mas, depois de muitos fracassos, ele finalmente é empregado como um guarda florestal.



Também chegam à NetMovies:

Elf-Man

O Contato

Amor de Infância 2

Um Casamento de Natal

O Cachorro Que Salvou Halloween