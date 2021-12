Confira dicas de lugares no município de Serra para visitar nas férias

As férias estão aí e a Serra está cheia de belos lugares para se visitar. O município é rico em cultura, e você encontra diversão de todas as formas, seja no litoral, nas montanhas, ou na área rural. O que não falta é lugar para você se aventurar e conhecer nessas férias.

Mestre Álvaro

Quem gosta de montanhas, mata, aventuras e procura um lugar tranquilo em meio à natureza, não pode deixar de conhecer o Mestre Álvaro. Para as mais de 3 horas de subida, a pessoa deve ter um bom preparo físico, assim pode aproveitar para explorar as trilhas do ponto turístico mais conhecido.

A montanha tem cerca de 833 metros de altitude e possui trilhas com diferentes níveis de dificuldade. É importante contar com um guia especializado para conhecer o local, além de usar roupas leves e tênis, beber muita água e usar protetor solar. No local, os visitantes poderão encontrar diversas espécies de animais e plantas nativas.



Falésias de Nova Almeida

Outro atrativo para os aventureiros são as falésias de Nova Almeida, que atraem adeptos de parapente. Situadas quase à beira da rodovia ES 010, as falésias têm 20 metros de altitude e estão localizadas entre Nova Almeida e Praia Grande, Fundão.



Igrejas de Patrimônio Histórico e Cultural

Outro ponto forte do turismo serrano é o patrimônio histórico e cultural. Além do folclore típico e da Igreja e Residência Reis Magos, há ainda a Capela de São João Batista, que integra o projeto do Parque Arqueológico de Carapina. Foi construída em 1584 e tombada pelo Conselho Estadual de Cultura em 1984.



Outro sítio histórico e cultural do município é o de Queimado, que foi palco de uma insurreição de escravos liderada pelos heróis Chico Prego, João da Viúva e Elisiário Rangel, em 19 de março de 1849. Composto pelas Ruínas da Igreja de São José e pelos resquícios arqueológicos do povoado foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 1993.



Já no Centro da Serra, construída em 1769, está a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Nos seus jardins é fincado o Mastro, símbolo máximo da festa do Ciclo Folclórico e Religioso de São Benedito, realizada no dia 26 de dezembro. Bem próximos estão a Estátua do líder negro Chico Prego, o Museu Histórico da Serra e o espaço multicultural Casa do Congo Mestre Antônio Rosa, que expõem objetos relacionados à história e à identidade local.



Parques da Cidade e Caminho do Mar

Pontos de encontro de famílias e amigos, os parques contam com quadras poliesportivas, campo de futebol society, pista de skate, playground, ciclovia, pista de caminhada, bromeliário, espaço pet , entre outras atrações. O Parque da Cidade fica localizado em Valparaíso, e o Parque Caminho do Mar, em Bicanga. Os dois funcionam todos os dias e atraem moradores de dentro e fora do município.



foto Edson Reis/Secom-PMS