Confira o clipe de Dua Lipa no Titanic com a nova música ‘We’re Good’

today13 de fevereiro de 2021 remove_red_eye13

Dua Lipa divulgou nesta sexta-feira (12) o primeiro single do relançamento do aclamado álbum Future Nostalgia, chamado de The Moonlight Edition.

A canção escolhida é We’re Good, que chega com um clipe inspirado em uma superprodução dos cinemas, o filme Titanic.

No clipe, vemos Dua como cantora de um navio, além de acompanharmos o destino de uma fofa lagosta.

Assim como em Titanic, a produção de Dua Lipa não poupou investimentos e apostou em um clipe cheio de visuais luxuosos e grandes efeitos.

O Future Nostalgia – The Moonlight Edition contará com 4 faixas inéditas, incluindo We’re Good, além de parcerias de Dua com outros artistas que já tinham sido lançadas, como Prisoner, ao lado de Miley Cyrus.

A versão original do Future Nostalgia está indicada ao Grammy de Álbum do Ano.

Confira o clipe da música We’re Good abaixo: