Confira o trailer de Gameplay de Black Myth: Wukong mostra batalha colossal!

today23 de agosto de 2021 remove_red_eye75

Desenvolvido pela Game Science Studio, Black Myth Wukong é um título que tem chamado a atenção de muitos jogadores, ganhando grande destaque enquanto o hype do público se torna maior.

Na última semana, os desenvolvedores resolveram aumentar as expectativas dos jogadores, mostrando um pouco mais sobre o título com um vídeo inédito de gameplay.

Revelando que o jogo recebeu uma atualização para a Unreal Engine 5, o vídeo divulgado também mostra mais detalhadamente o combate e a exploração do RPG de ação. Anteriormente, o jogo havia sido anunciado como um jogo da Unreal Engine 4.

Agora, a Game Science também revelou que com a mudança, o jogo terá suporte para resolução 4K e 60 frames por segundo, raytracing e Nvidia DLSS no lançamento.

Confira o trailer do gameplay

Data ainda não revelada

Baseado na obra “Jornada ao Oeste“, Black Myth: Wukong tem sido um destaque desde sua revelação ao público, gerando assim até mesmo certa surpresa nos jogadores.

Com seu primeiro trailer, o jogo conseguiu atrair a atenção de diversos fãs, acumulando muitas visualizações e então ficando “desaparecido” por algum tempo, enquanto todos aguardavam por mais novidades do RPG extremamente promissor.

Agora, após já ter recebido um trailer especial do Ano Novo Chinês, o jogo retorna com um conteúdo muito interessante, mostrando um grande chefão, combate e exploração, novamente conseguindo destaque por mais uma vez apresentar-se como um título que realmente merece a atenção que vem recebendo de grande parte do público.

Embora a expectativa dos jogadores seja alta, Black Myth: Wukong ainda não tem uma previsão de lançamento. Os desenvolvedores afirmam que chegará ao mercado “quando estiver pronto“.

fonte Oficina da Net